Как американские военные исследовали реинкарнацию

Ученые всегда стремились разгадать загадку человеческой души, но мало кому известно, что в 80-х годах прошлого века Пентагон проводил исследование, которое могло бы перевернуть наши представления о сознании и реинкарнации. В недавно рассекреченном отчёте, датированном 1983 годом, содержатся удивительные выводы, которые могут заставить задуматься каждого. Об этом сообщает Mail Online.

Фото из открытых источников

Подполковник армии США Уэйн М. Макдонелл написал 29-страничный документ под названием «Анализ и оценка процесса "Врата"», в котором он подробно описывает результаты одного из самых загадочных проектов американской военной разведки. Целью этого эксперимента было повышение силы, концентрации и согласованности участников через изменение их сознания. Однако, согласно данным отчёта, некоторые участники неожиданно столкнулись с чем-то гораздо большим – они начали вспоминать свои прошлые жизни.

Как утверждают авторы документа, в процессе тренировок участники перемещались «за пределы физической сферы», преодолевая границы времени и пространства. Это привело к тому, что они якобы стали способны извлекать из памяти события, происходившие до их рождения. Многие из этих воспоминаний оказались настолько точными, что вызвали удивление у исследователей.

«Мы говорим о детях, которые рассказывали истории, которым нет места в этом мире, но которые оказываются правдой», – говорится в одном из интервью участника проекта.

Эти утверждения подкреплялись независимыми проверками, которые подтвердили достоверность некоторых из рассказов.

Однако, несмотря на столь сенсационные заявления, всё же стоит помнить, что проект «Врата» был окружен множеством споров и критики. Выводы относительно реинкарнации остаются предметом дискуссий, и многие учёные сомневаются в их научной обоснованности. Тем не менее, сам отчёт остаётся важным документом для тех, кто интересуется вопросами сознания и существования души.

Так что же действительно происходило в рамках проекта «Врата»? Возможно, ответ на этот вопрос навсегда останется тайной.

Есть ли другие примеры исследований реинкарнации?

Существует несколько известных случаев исследований реинкарнации, проводимых учёными и исследователями в разных странах мира.

Исследования Яна Стивенсона

Ян Стивенсон (1918–2007) был американским психиатром, который посвятил значительную часть своей карьеры изучению случаев предполагаемой реинкарнации. Он собрал тысячи свидетельств детей, которые помнили свои предыдущие жизни. Его работы включают такие книги, как Twenty Cases Suggestive of Reincarnation («Двадцать случаев, наводящих на мысль о реинкарнации») и Children Who Remember Previous Lives («Дети, помнящие свои прошлые жизни»).

Одним из наиболее известных случаев, изученных Стивенсоном, является история Шри-Ланки Бэмби, которая в возрасте трёх лет начала рассказывать о том, что она была мужчиной по имени Джагадиш Чандра Чаттерджи, жившим в Калькутте. Она знала множество деталей о его жизни, включая имена членов семьи и друзей, а также специфические факты о его работе и увлечениях. Когда исследователи посетили дом Чаттерджи, они обнаружили, что большинство заявлений девочки совпало с реальной историей умершего мужчины.

Исследования Брайана Вайса

Американский психиатр Брайан Вайс стал известен благодаря своим работам по регрессивному гипнозу, направленному на изучение прошлых жизней пациентов. Его книга Many Lives, Many Masters («Много жизней, много учителей»), опубликованная в 1988 году, стала бестселлером и привлекла внимание широкой аудитории к теме реинкарнации.

Вайс утверждает, что пациенты под гипнозом часто рассказывают о событиях, произошедших в других эпохах и местах, которых они не могли знать из своего текущего жизненного опыта. Некоторые из этих историй были проверены историками и археологами, и многие из них оказались верными.

Исследования Джеймса Мэтьюса Ханта

Джеймс Мэтьюс Хант — американский исследователь, специализирующийся на изучении феномена реинкарнации. Он проводит исследования, используя методику, схожую с той, которую применял Ян Стивенсон. Один из наиболее интересных случаев, рассмотренных Хантом, касается мальчика по имени Раян, который утверждал, что жил раньше в Голливуде в 1930-е годы.

Под руководством Ханта команда исследователей провела тщательное расследование, и оказалось, что все детали, рассказанные мальчиком, соответствовали биографии реального актёра того периода. Более того, Раян смог узнать фотографии людей, с которыми он предположительно общался в прошлой жизни.

Исследования Тома Шроера

Том Шроер — немецкий исследователь, занимающийся изучением реинкарнационных феноменов. Он разработал уникальный подход к исследованию реинкарнации, основанный на анализе биографий известных личностей. Например, он провёл сравнительный анализ между жизнью Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера, обнаружив множество сходств в их судьбах и поведении.

Исследования Стива Эрлмана

Стив Эрлман — британский исследователь, известный своими работами по изучению случаев предполагаемых реинкарнаций среди детей. Он активно сотрудничает с Яном Стивенсоном и другими специалистами в области парапсихологии. Эрлман специализируется на сборе данных и проведении статистического анализа, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезы о существовании реинкарнации.

Тема реинкарнации продолжает привлекать внимание учёных и исследователей со всего мира. Несмотря на то, что научное сообщество в целом скептически относится к таким феноменам, продолжаются попытки найти объективные доказательства существования реинкарнации.