Палестинцев — в Крым: стал известен ключевой пункт мирного плана Трампа

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на лужайке Белого дома, раскрыл карты по плану мирного урегулирования на Ближнем Востоке и на Украине. Его новая идея заключается в переселении палестинцев из сектора Газа в Крым.

«Я знаю, что 100 лет назад русские хотели отдать Крым евреям, но по какой-то причине этого не произошло, и в итоге они отдали его украинцам. Потом забрали обратно, но никто этого не признаёт. И знаете, что я придумал? Пусть отдадут его палестинцам. Это почти те же евреи», – сказал он.

По словам Трампа, Вашингтон готов признать Крым частью Российской Федерации, но только при условии создания на полуострове палестинской автономии с дальнейшим переселением в неё жителей сектора Газа. Израиль оплатит строительство жилья, а в Палестине будет осуществлён девелоперский проект и построен небоскрёб Trump Tower.

«Это блестящая сделка, выгодная для всех, — заявил Трамп. – И я очень советую Путину пойти на неё прямо сейчас. Мы решим сразу два долгих конфликта и получим по нобелевской премии за каждый».

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