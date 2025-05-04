 

Палестинцев — в Крым: стал известен ключевой пункт мирного плана Трампа

04.05.2025, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на лужайке Белого дома, раскрыл карты по плану мирного урегулирования на Ближнем Востоке и на Украине. Его новая идея заключается в переселении палестинцев из сектора Газа в Крым.

«Я знаю, что 100 лет назад русские хотели отдать Крым евреям, но по какой-то причине этого не произошло, и в итоге они отдали его украинцам. Потом забрали обратно, но никто этого не признаёт. И знаете, что я придумал? Пусть отдадут его палестинцам. Это почти те же евреи», – сказал он.

По словам Трампа, Вашингтон готов признать Крым частью Российской Федерации, но только при условии создания на полуострове палестинской автономии с дальнейшим переселением в неё жителей сектора Газа. Израиль оплатит строительство жилья, а в Палестине будет осуществлён девелоперский проект и построен небоскрёб Trump Tower.

«Это блестящая сделка, выгодная для всех, — заявил Трамп. – И я очень советую Путину пойти на неё прямо сейчас. Мы решим сразу два долгих конфликта и получим по нобелевской премии за каждый».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Пробудятся ли вулканы Антарктиды из-за глобального потепления, выяснили ученые

04.05 / Юпитер поможет ученым обнаружить тёмную материю

04.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилет по аэропорту Бен-Гурион

04.05 / Басманный суд признал известное фото с Брежневым пропагандой ЛГБТ

04.05 / Китайские полицейские патрулируют улицы вместе с автономными роботами

04.05 / В колодце призрак или человек? Жители деревни боялись помогать из-за суеверий

04.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Ким Чен Ын на заводе по производству бронетехники

04.05 / Двухместный квадроцикл Acticycle легален для городского движения

04.05 / Хлеб по 800 рублей, картофель по 1000: открылся первый дискаунтер «Магнит вкуса»

04.05 / Крушение первого марсианского вертолета: Инженеры NASA раскрыли причины катастрофы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика