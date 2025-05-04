Пробудятся ли вулканы Антарктиды из-за глобального потепления, выяснили ученые

Посреди бескрайних ледяных просторов Антарктиды, где царят холода и огромные ледяные глыбы, дремлют около 130 вулканов, многие из которых скрыты под многометровым слоем льда. Но что произойдёт, если эти спящие гиганты проснутся?

Фото из открытых источников

Учёные предупреждают: из-за быстрого таяния антарктических льдов, связанного с глобальными изменениями климата, вулканы могут активизироваться. Такое явление уже наблюдалось в далёком прошлом нашей планеты. Между 12 000 и 7 000 лет назад, когда Земля переживала последний крупный период дегляциации, вулканическая активность на суше резко возросла в несколько раз по сравнению с обычными показателями. Этот всплеск извержений был вызван снижением давления на земную мантию, что позволило магме легче подниматься к поверхности.

Сегодня, когда человечество сталкивается с последствиями глобального потепления, ситуация становится ещё более тревожной. Если в прошлом таяние льдов шло медленно, растягиваясь на тысячелетия, то сейчас эти процессы происходят значительно быстрее. И хотя ранее считалось, что Антарктида сможет избежать самых тяжёлых последствий изменения климата, реальность оказывается иной. Волны аномальной жары и стремительное таяние ледников заставляют учёных пересматривать прогнозы.

Фото из открытых источников / Вулкан Эребус

Один из ярких примеров — вулкан Эребус, самый активный и высокий вулкан Антарктиды. Он непрерывно извергается уже десятилетия, создавая золотистую пыль, которая рассеивается над бескрайними просторами Южного полюса. Но что произойдет, если подобные вулканы активизируются?

Специалисты опасаются возникновения замкнутого цикла «вулкан — таяние льдов». Во время последней дегляциации усиление вулканизма ускоряло таяние ледяного покрова, ведь тёмный пепел, оседающий на льду, усиливает поглощение солнечного света, увеличивая скорость таяния. Такой сценарий может повториться и сегодня, если под воздействием изменения климата некоторые антарктические вулканы проснутся.

Более того, выбросы углекислого газа и других парниковых газов, сопровождающие извержения, усугубляют проблему глобального потепления. Это, в свою очередь, ведёт к ещё большему таянию льдов и новым извержениям. Подобный цикл может стать настоящей катастрофой для всей планеты.

Конечно, многое из сказанного пока остаётся лишь гипотезой. Мы впервые сталкиваемся с такими масштабными изменениями климата, и никто не знает наверняка, как поведут себя вулканы в новых условиях. Однако игнорировать потенциальные риски нельзя. Учёные продолжают изучать возможные последствия влияния изменения климата на вулканизм.

«Сложность в этой области исследований заключается в масштабе времени. Вулканические системы формируются в течение нескольких сотен тысяч лет, в то время как изменение климата происходит в течение нескольких десятилетий. У нас пока нет достаточного опыта, чтобы ясно видеть происходящие изменения в вулканической активности», — сказала научный вулканолог Виржини Пинель из Французского национального исследовательского института устойчивого развития в интервью Polytechnique Insights.

Самые активные вулканы Антарктиды

Хотя большая часть вулканов Антарктиды находится в состоянии покоя или скрыта подо льдом, существуют несколько активных вулканов, которые привлекают особое внимание ученых.

Эребус (Mount Erebus)

Остров Росса, высота: 3794 м. Эребус — самый активный и высокий вулкан Антарктиды. Он непрерывно извергается с 1972 года, выбрасывая лавовые потоки и золотистую пыль. Внутри кратера вулкана находится уникальное лавовое озеро.

Децемон (Deception Island)

Южные Шетландские острова, высота: 539 м. Децемон — один из самых известных действующих вулканов Антарктиды. Последний значительный извержение произошло в 1969 году, вызвав разрушения на научных станциях, расположенных поблизости. Вулкан имеет уникальную форму кальдеры, заполненной водой, образуя естественную гавань.

Мелборн (Melbourne Volcano)

Земля Виктории, высота: 2732 м. Мелборн считается активным вулканом, хотя последнее известное извержение произошло около 10000 лет назад. Однако исследователи предполагают, что вулкан может вновь активизироваться в будущем.

Берлин (Berlin Mountain)

Земля Мэри Берд, высота: 3478 м. Берлин — ещё один потенциально активный вулкан Антарктиды. Хотя последние крупные извержения произошли десятки тысяч лет назад, наличие выходов горячих газов указывает на возможную текущую активность.

Росс (Ross Island)

Остров Росс, высота: 3810 м. На острове Росс расположены три крупных вулкана: Эребус, Террор и Терра Нова. Эребус является действующим, тогда как Террор и Терра Нова считаются спящими, но потенциально активными.