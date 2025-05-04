Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1166-й день войны

Министерство обороны РФ 4 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Садки, Миропольское, Краснополье Сумской области, Казачья Лопань, Волчанск, Гранов и Артельное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Григоровка, Кутьковка, Пески Радьковские, Купянск Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 255 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, 11 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град” и три артиллерийских орудия, из них два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Заря, Серебрянка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, 18 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Миролюбовка, Новопавловка, Новосергеевка, Гродовка, Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 520 военнослужащих, два танка, в том числе танк АМХ производства Франции, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Новополь, Федоровка, Богатырь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, а также станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса “Нептун”, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 55329 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23139 танков и других боевых бронированных машин, 1557 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24415 орудий полевой артиллерии и минометов, 34977 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, “спецоперация” на территории Украины и “спецоперация” в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 104800 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 134 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).