 

Китайские полицейские патрулируют улицы вместе с автономными роботами

04.05.2025, 13:20, Разное
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В Китае начали появляться первые кадры, где правоохранительные органы патрулируют улицы совместно с автономными роботами, оснащёнными искусственным интеллектом. Эти машины способны самостоятельно находить и обезвреживать нарушителей закона. Новый вид техники — результат работы китайской компании Logon Technology, которая недавно представила свой инновационный продукт под названием RT-G.

Фото из открытых источников

RT-G представляет собой сферического робота, который может передвигаться как по земле, так и по воде. Он способен развивать скорость до 35 км/ч и обладает высокой устойчивостью к ударам, выдерживая нагрузку до 4 тонн. На рекламных роликах демонстрируется работа робота в самых сложных условиях: грязь, вода, пересечённая местность. Однако самое удивительное — это его применение в городских условиях, где RT-G помогает полицейским патрулям отслеживать и задерживать преступников.

Робот оборудован камерами с функцией искусственного интеллекта, которые могут фиксировать любые аномалии и подозрительную активность. Кроме того, система распознавания лиц позволяет быстро идентифицировать разыскиваемых преступников. Если ситуация требует вмешательства, RT-G может либо привлечь подкрепление, либо действовать самостоятельно, используя встроенный сетчатый пистолет для нейтрализации злоумышленников.

Когда RT-G впервые появился на публике, многие восприняли его как очередной маркетинговый ход. Но спустя всего пару месяцев после выхода вирусного видео, робот уже начал патрулировать улицы наравне с реальными полицейскими. Это вызвало волну обсуждений среди пользователей интернета. Одни восхищались технологическим прорывом, другие выражали сомнения относительно эффективности новинки. Некоторые критики отметили сходство RT-G с американскими разработками десятилетней давности, однако китайский робот значительно превосходит своих предшественников по функционалу и автономии.

Пока неясно, станет ли RT-G постоянно патрулировать улицы или же его использование носит экспериментальный характер.


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