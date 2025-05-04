 

Судья ООН приговорена в Великобритании к длительному тюремному сроку за рабовладение

04.05.2025, 13:05, Новости дня
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Королевский суд Оксфорда приговорил к шести годам и четырем месяцам лишения свободы судью ООН и судью Верховного суда Уганды Лидию Мугамбе, которая была признана виновной в том, что держала в рабстве гражданку Уганды, а также в нарушении британского иммиграционного законодательства.

Вынося приговор, судья Дэвид Фокстон отметил, что подсудимая не проявила никакого раскаяния в своих деяниях и пыталась обвинить в происшедшем свою жертву.

Согласно заключению прокуратуры, Мугамбе “использовала свое положение самым вопиющим образом”, не давая жертве, девушке, привезенной из Уганды, возможности работать на законном основании и заставляя ее выполнять обязанности няни и домработницы бесплатно.

Обвинитель, королевский адвокат Кэролайн Хоги, сказала присяжным в ходе судебного разбирательства: “Лидия Мугамбе эксплуатировала и оскорбляла жертву, пользуясь ее непониманием своих прав на достойно оплачиваемую работу и вводя ее в заблуждение относительно цели ее приезда в Великобританию”.

Присяжные согласились с версией обвинения, что Мугамбе, получившая степень доктора юридических наук в Оксфордском университете, совершила “проступок”, организовав приезд в Великобританию молодой женщины, имя которой не может быть названо по юридическим причинам.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Мугамбе намеревалась “заполучить кого-то, чей труд облегчал бы ее жизнь, но стоил бы ей как можно дешевле”.

Мугамбе отрицала, что заставляла молодую угандийку выполнять работу по дому, и сказала, что относилась к ней с любовью, заботой и терпением. Однако молодая женщина сказала суду, что чувствует себя “одинокой” и “несвободной”.


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