В колодце призрак или человек? Жители деревни боялись помогать из-за суеверий

Лес на границе Таиланда и Мьянмы стал местом драматических событий для молодого китайца. 22-летний Лю Чуаньи оказался в смертельной ловушке, упав в заброшенный 12-метровый колодец. На протяжении трёх дней и ночей он находился в полной изоляции, страдая от голода, жажды и травм, в числе которых перелом запястья и сотрясение мозга. Однако самым невероятным оказалось то, что местные жители, слышавшие его крики о помощи, принимали эти звуки за вой призрака и боялись приближаться к месту происшествия.

Фото из открытых источников

Лю Чуаньи очутился в этом глухом месте по причинам, которые пока остаются загадкой. По мнению властей, он случайно забрёл в этот район, возможно, пытаясь сократить путь через лес. Падение в глубокий колодец стало началом ужасающего испытания. Его отчаянные призывы о помощи вскоре превратились в редкие слабые возгласы – Лю понимал, что должен экономить силы, иначе рискует погибнуть от обезвоживания и истощения.

Однако местные жители, слышащие его мольбы, оказались под влиянием древних суеверий. Они решили, что эти звуки принадлежат не человеку, а зловещему духу, блуждающему по окрестностям. Страх перед потусторонними силами заставлял людей держаться подальше от места, где находился несчастный юноша.

Только благодаря бдительности одного из местных жителей, сообщившего о странных звуках в полицию, началась спасательная операция. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, они обнаружили колодец, в котором оказался Лю Чуаньи. Операция по извлечению пострадавшего длилась всего полчаса, однако состояние юноши свидетельствовало о том, насколько тяжёлыми были прошедшие дни.

Сейчас Лю находится в больнице и восстанавливает силы. Власти намерены провести расследование обстоятельств этого инцидента, включая причины появления молодого человека в столь отдалённом районе. Тем временем эта история напоминает нам о том, как древние верования могут вмешиваться в повседневную жизнь, создавая препятствия на пути к спасению.