 

“Эффект Трампа” – лейбористы одержали победу на выборах в Австралии

04.05.2025, 12:10, Новости дня
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Правящая Лейбористская партия одержала победу на прошедших в Австралии парламентских выборах. Ее лидер Энтони Албаниз сохранит пост премьер-министра и станет первым за два десятилетия лидером, которому удалось остаться главой правительства на второй срок.

В последние годы экономическая ситуация в Австралии ухудшилось. Дороговизна жизни стала главной темой избирательной кампании. Популярность правящей партии достигла рекордно низкой оценки, что отражалось и в опросах.

Однако объявленная президентом США Дональдом Трампом торговая война переломила тенденцию, как произошло и в Канаде. Правительство стало восприниматься как ответственная сила, способная отстоять интересы страны, а популистский лидер оппозиции Питер Даттон – как австралийский вариант Трампа.

“Австралийцы выбрали австралийский ответ на глобальные вызовы. Строя будущее, мы заботимся друг о друге. Мы не заискиваем, не ищем вдохновения за океаном, а находим его в наших ценностях и в наших согражданах”, – заявил глава правительства.

По предварительным данным, лейбористы получают в 151-местном парламенте 86 мест. Оппозиционный блок “Коалиция” будет представлен 40 депутатами, а “зеленые” – пятью.


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