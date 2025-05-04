Двухместный квадроцикл Acticycle легален для городского движения

Современное разнообразие городского транспорта скоро органично дополнит двухместный и четырехколесный педальный электробайк Acticycle одноименной французской компании.

Он выпускается в трех версиях с клепаной алюминиевой рамой, двумя сиденьями, ветровым стеклом, крышей из поликарбоната, и 170-литровым задним багажником.

Нажимая на педали, водитель одновременно получает поддержку от 250-ваттного электродвигателя Valeo. Благодаря их совместным усилиям, первая версия электроквадроцикла может разгоняться до 25 км/ч. Следующая версия гораздо мощнее — двигатель в 750 Вт обеспечивает ей скорость 45 км/ч.

Самая мощная модель оснащена двумя двигателями LMX суммарной мощностью 4000 Вт. У нее те же 45 км/ч, но увеличенный крутящий момент 180 Н⋅м дает ей возможность преодолевать подъемы до 20 градусов.

Одного заряда 48-вольтового литий-ионного аккумулятора хватает для первой, второй и третьей моделей соответственно на 70, 45 и 70 км. При необходимости можно установить дополнительный аккумулятор.

Все модели имеют полноценное освещение, устойчивые к проколам шины Schwalbe 20 x 2,35 дюйма, дисковые тормоза Tektro Augira Twin, переднюю и заднюю подвеску. Acticycle весят по 100 кг каждый и могут перевозить до 300 кг полезного груза. Модели можно приобрести соответственно за $13500, $14700 и $16400. Время ожидания с момента оформления заказа может составить от 4 до 6 месяцев.

Источник — Acticycle