 

Хлеб по 800 рублей, картофель по 1000: открылся первый дискаунтер «Магнит вкуса»

04.05.2025, 11:33, Разное
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В Южном Бутово открылся первый магазин новой федеральной сети дискаунтеров «Магнит вкуса», образованной после слияния популярных франшиз «Магнит» и «Азбука вкуса». Уже в день открытия жители столицы могли приобрести буханку хлеба всего за 800 рублей, а килограмм картофеля – по специальной акции за 999,99 рублей. 

«Новый дискаунтер создавался с благородной целью – чтобы любой гражданин мог приобрести продукты премиум-класса и питаться как человек с высоким уровнем дохода», – сказал основатель розничной сети Ефим Майер.

Топ-менеджер заверил, что понимает, что для некоторых бывших посетителей сети «Магнит» новые цены «могут показаться слегка завышенными», поэтому в магазине действует уникальная система лояльности: за каждые потраченные 10 тысяч рублей покупателю начисляется один балл. Для постоянных клиентов предусмотрена рассрочка на лук и морковь, а также на молочные продукты.

Чтобы не терять старых клиентов, новая сеть сохранит интерьер старого «Магнита».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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