Крушение первого марсианского вертолета: Инженеры NASA раскрыли причины катастрофы

18 января 2024 года завершилась миссия маленького вертолета Ingenuity, ставшего первым летательным аппаратом, совершившим полет над поверхностью другой планеты. Как пишет IFLScience, в этот день произошло событие, которое инженеры NASA назвали первой авиакатастрофой за пределами Земли. Несмотря на все усилия, крошечный роботизированный исследователь потерпел крушение, навсегда оставшись на пыльных просторах Марса.

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Последний полет Ingenuity начался с обычного подъема на высоту 12 метров, однако спустя всего 19 секунд вертолет начал неожиданно снижаться. Через 13 секунд он столкнулся с поверхностью, получив серьезные повреждения своих роторов. Однако причина этой трагедии оказалась не простой.

Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии и компании AeroVironment провели тщательное расследование инцидента. Они пришли к выводу, что основной проблемой стал сбой в навигационной системе аппарата. По словам инженеров, ровная поверхность Марса без заметных ориентиров лишила систему возможности точно определить свое положение, что привело к цепочке ошибок, закончившихся падением.

«Это была первая авария в истории космических исследований, когда нам пришлось разбираться в происшествии, случившемся на расстоянии 100 миллионов миль от нас, — отметил Ховард Грип, первый пилот Ingenuity. — У нас не было никаких «черных ящиков» или очевидцев, поэтому анализ ситуации основывался исключительно на данных телеметрии и предположениях».

Однако даже несмотря на трагический финал, миссия Ingenuity превзошла ожидания команды инженеров. Изначально предполагалось, что вертолет выполнит лишь пять полетов в течение месяца, но вместо этого он продолжал работу почти три года, совершив 72 полета и преодолев расстояние, в 30 раз превышающее запланированное. Его скорость и высота также оказались значительно выше расчетных показателей.

Более того, Ingenuity стал пионером использования коммерческих процессоров для мобильных устройств в глубоком космосе, доказав, что высокотехнологичные решения могут успешно применяться даже в самых экстремальных условиях.

«Мы показали, что не всегда нужно создавать громоздкое оборудование, защищенное от радиации, чтобы оно работало на других планетах», — подчеркнул руководитель проекта Ingenuity Тедди Тзанетос.

На съезде Американского геофизического союза Тзанетос представил концепцию нового марсианского вертолета под названием Mars Chopper. Этот аппарат будет способен транспортировать несколько килограммов научного оборудования и покрывать расстояния до 3 километров в день, продолжая дело своего предшественника.