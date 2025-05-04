 

Крушение первого марсианского вертолета: Инженеры NASA раскрыли причины катастрофы

04.05.2025, 11:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

18 января 2024 года завершилась миссия маленького вертолета Ingenuity, ставшего первым летательным аппаратом, совершившим полет над поверхностью другой планеты. Как пишет IFLScience, в этот день произошло событие, которое инженеры NASA назвали первой авиакатастрофой за пределами Земли. Несмотря на все усилия, крошечный роботизированный исследователь потерпел крушение, навсегда оставшись на пыльных просторах Марса.

Фото из открытых источников

Последний полет Ingenuity начался с обычного подъема на высоту 12 метров, однако спустя всего 19 секунд вертолет начал неожиданно снижаться. Через 13 секунд он столкнулся с поверхностью, получив серьезные повреждения своих роторов. Однако причина этой трагедии оказалась не простой.

Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии и компании AeroVironment провели тщательное расследование инцидента. Они пришли к выводу, что основной проблемой стал сбой в навигационной системе аппарата. По словам инженеров, ровная поверхность Марса без заметных ориентиров лишила систему возможности точно определить свое положение, что привело к цепочке ошибок, закончившихся падением.

«Это была первая авария в истории космических исследований, когда нам пришлось разбираться в происшествии, случившемся на расстоянии 100 миллионов миль от нас, — отметил Ховард Грип, первый пилот Ingenuity. — У нас не было никаких «черных ящиков» или очевидцев, поэтому анализ ситуации основывался исключительно на данных телеметрии и предположениях».

Однако даже несмотря на трагический финал, миссия Ingenuity превзошла ожидания команды инженеров. Изначально предполагалось, что вертолет выполнит лишь пять полетов в течение месяца, но вместо этого он продолжал работу почти три года, совершив 72 полета и преодолев расстояние, в 30 раз превышающее запланированное. Его скорость и высота также оказались значительно выше расчетных показателей.

Более того, Ingenuity стал пионером использования коммерческих процессоров для мобильных устройств в глубоком космосе, доказав, что высокотехнологичные решения могут успешно применяться даже в самых экстремальных условиях.

«Мы показали, что не всегда нужно создавать громоздкое оборудование, защищенное от радиации, чтобы оно работало на других планетах», — подчеркнул руководитель проекта Ingenuity Тедди Тзанетос.

На съезде Американского геофизического союза Тзанетос представил концепцию нового марсианского вертолета под названием Mars Chopper. Этот аппарат будет способен транспортировать несколько килограммов научного оборудования и покрывать расстояния до 3 километров в день, продолжая дело своего предшественника.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / В колодце призрак или человек? Жители деревни боялись помогать из-за суеверий

04.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Ким Чен Ын на заводе по производству бронетехники

04.05 / Двухместный квадроцикл Acticycle легален для городского движения

04.05 / Хлеб по 800 рублей, картофель по 1000: открылся первый дискаунтер «Магнит вкуса»

04.05 / Мнение: Почему у Михаила получается откладывать деньги?

04.05 / 900 000 лет назад наши предки сделали шаг к современным технологиям

04.05 / Загадка трансплантации: как донорские органы меняют личность реципиентов

04.05 / Макрон предлагает избрать альтернативного папу римского в Авиньоне для укрепления независимости от Вашингтона

04.05 / Учёные приблизились к разгадке таинственной девятой планеты

04.05 / «Не излучают тепло и догнать невозможно» – Таинственные дроны продолжают тревожить Запад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика