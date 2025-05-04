 

Путин заявил, что для победы над Украиной ядерное оружие не потребуется

04.05.2025, 11:15, Новости дня
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Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ сможет достигнуть целей военной операции в Украине и без применения ядерного оружия. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он также сказал, что примирение с Украиной неизбежно.

“Не было необходимости применять оружие, о котором вы сказали. Надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для РФ результатом”, – заявил российский лидер.

Напомним: в ноябре 2024 года, через несколько дней после публикаций о том, что США, Великобритания и Франция разрешили использовать поставляемые Украине вооружения для ударов вглубь России, российский президент Владимир Путин подписал новую ядерную доктрину.

Согласно документу, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников, а также в случае агрессии против РФ и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности. Решение о применения ядерного оружия принимает глава государства.


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