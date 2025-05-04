 

Мнение: Почему у Михаила получается откладывать деньги?

04.05.2025, 11:00, Разное
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Читатель Михаил пишет, что тратит деньги, особо не считая, и всё равно каждый месяц существенная сумма остаётся у него нерастраченной. При этом Михаил обычный наёмный работник, не привилегированный, не нефтяник, даже не программист. Михаил спрашивает — если у него получается откладывать, почему другие так не могут?

Публикую письмо:

С одной стороны, я таки айтишник. Причём работаю в банке. Неважно, в каком, но в банках как правило платят хорошо, вовремя и не скупясь. Но…

Я не разработчик. Да, я умею худо-бедно писать код на разных языках. Вот прямо сейчас пишу некий прототип для себя на смеси Lua и pl/pgsql. Но очевидно, что этот код настоящему разработчику показывать нельзя — ну просто чтобы не нарушать международные конвенции о бесчеловечном отношении.

Иными словами, я вполне себе такой средний по отрасли аналитик. Не из последних, потому как в свою область погружён, кое-что знаю и умею. Но и не из первейших, потому что я не учился по этому направлению в вузе. У меня вообще высшего образования нет. Никакого.

А теперь обратимся к сухим цифрам. Раз в две недели я получаю что-то в районе 130 тысяч. В месяц это выходит, в зависимости от отпускных и праздников, пусть 230 тысяч рублей. Из них:

— около 7 тысяч рублей коммуналка;
— 50 с небольшим тысяч рублей ипотека, раз в месяц;
— на еду, всякое мыло с шампунями и, чего уж там, излишества, я трачу около 2500 ежедневно. Это 75 тысяч рублей в месяц (несколько меньше).

Итого 230 тысяч минус вот это вот всё — получается 98 тысяч в месяц, которые мне тратить некуда, если не говорить о разовых тратах (телевизор обновить, машину переобуть).

Математика вроде бы подсказывает, что сто тысяч в месяц я откладывать не могу — их у меня нет. Но история счетов в банке утверждает, что совокупная масса моих денег растёт. Медленно, но растёт. Уже сейчас у меня есть капитал, который я мог бы пристроить на депозит или ещё как-то, продолжая ни в чём себе не отказывать. И этот капитал набрался сам собой, я не экономил, не считал деньги, даже родным помогал не глядя, а капитал всё равно набрался.

Есть подозрение, что если бы я задался целью, я бы и сотню в месяц откладывать смог бы, а то и больше. А если я, без связей, без блата,
не воруя, и много других не, смог, то… кто мешает другим? Ну, кроме них самих…

Коллеги, будем ли мы возражать Михаилу, или согласимся с ним?

Источник: Место для дискуссий


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