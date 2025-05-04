 

900 000 лет назад наши предки сделали шаг к современным технологиям

04.05.2025, 10:35, Разное
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На северо-востоке Испании в Эль-Барранк-де-ла-Боэлья исследователи сделали открытие, которое может изменить наше представление о ранних людях и технологическом прогрессе. Антрополог Диего Ломбао из Университета Сантьяго-де-Компостела и его команда нашли самые ранние известные в Европе примеры сложных каменных орудий, созданных почти 900 000 лет назад. Исследование опубликовано в Журнале Paleolithic Archaeology.

Фото из открытых источников

Эти орудия, созданные в период, предшествующий эволюционному разделению между современными людьми и неандертальцами, вероятно, были результатом работы наших общих предков или других ныне вымерших видов.

«Технологическое поведение, наблюдаемое в Эль-Барранк-де-ла-Боэлья, демонстрирует значительный технологический прогресс и опережающее поведение», — отмечает Ломбао.

Исследование показало, что древние люди использовали сложные методы изготовления орудий, которые соответствовали общей последовательности. Это свидетельствует о высоком уровне планирования и дальновидности, что ставит под сомнение традиционные представления о когнитивных способностях ранних гоминидов. Они создавали более крупные и специализированные инструменты, используя различные материалы, такие как кремень и сланец.

Интересно, что некоторые из методов, обнаруженных в Эль-Барранк-де-ла-Боэлья, могли быть заимствованы из других регионов, что указывает на миграцию, а не на местное развитие. По словам исследователей, «Эль-Барранк-де-ла-Боэлья может представлять собой раннюю стоянку ашельской культуры, покинутую Африкой около 1,4 миллиона лет назад».

Это открытие подчеркивает, что технологические инновации не были линейными и происходили в результате нескольких волн миграции и обмена знаниями.

«Эти артефакта показывают нам, что технологические инновации стали результатом постепенного проникновения новых практик из Африки», — говорит Ломбао.

Согласно данным, полученным в ходе исследования, примерно 300 000 лет спустя человечество совершило еще один технологический скачок, что привело к формированию кумулятивной культуры, которую мы продолжаем развивать и сегодня.


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