Лидер партии Reform UK после победы на муниципальных выборах – “Двухпартийной системе пришел конец”

Лидер британской право-популистской партии Reform UK Найджел Фарадж выступил с заявлением в связи с историческим успехом партии на прошедших 1 мая выборах в местные органы власти. Партия получила 677 из 1641 мест в муниципальных советах. Выборы проводились в 23 муниципалитетах, в 10 последователи Фараджа получили большинство.

“Это беспрецедентный успех. Двухпартийной системе пришел конец. В послевоенной Великобритании никому не удавалось победить одновременно и консерваторов, и лейбористов”, – сообщил политик. Фарадж обозначил следующую цель – победа на парламентских выборах.

Примечательно также, что второе место заняли либеральные демократы, получившие 370 мандатов. У них большинство в трех муниципалитетах. Консервативная партия провела в муниципальные советы 319 человек, в то время как лейбористы, правящая в Великобритании партия, получили всего 98 мест.

Партии Reform удалось также увеличить свое представительство в парламенте до пяти человек. Она победила в избирательном округе Ранкорн и Хелсби на северо-западе Великобритании, традиционном оплоте лейбористов. Здесь проводились дополнительные выборы.

Причиной успеха правых популистов стало недовольство британцев жесткими мерами по оздоровлению экономики, в том числе повышением налогов и сокращению пенсий. Премьер-министр Кир Стармер после публикации результатов заявил, что его правительство унаследовало от консерваторов плохую экономику, и для улучшения ситуации требуется время.