 

Загадка трансплантации: как донорские органы меняют личность реципиентов

04.05.2025, 9:40, Разное
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В последние годы всё больше людей, переживших трансплантацию органов, сообщают о странных и порой шокирующих изменениях в своих эмоциях, вкусах и даже воспоминаниях. Это явление, особенно распространенное среди реципиентов сердечных пересадок, заставляет ученых задуматься о том, насколько глубока связь между органами и личностью человека. Об этом сообщает Mail Online.

Фото из открытых источников

Исследования показывают, что пациенты, получившие новые органы, начинают проявлять предпочтения и увлечения, которые совпадают с интересами их доноров. Например, девятилетний мальчик, получивший сердце утонувшей трёхлетней девочки, стал испытывать непреодолимый страх перед водой, хотя до операции не имел никаких подобных фобий. В другом случае профессор колледжа, которому пересадили сердце погибшего полицейского, стал чувствовать «вспышку света» перед глазами и описывал, как его лицо «горит».

Подобные случаи вызывают множество вопросов о том, как именно трансплантация может влиять на личность и память. Некоторые эксперты предполагают, что такое явление может быть связано с тем, что сердце содержит нейроны, схожие с клетками мозга, и таким образом может участвовать в формировании памяти. В рецензируемом журнале, ожидающем публикации в 2024 году, исследователи утверждают, что трансплантация сердца может сопровождаться передачей личностных качеств донора, что ставит под сомнение традиционные представления о памяти и идентичности.

Тем не менее, не все эксперты согласны с этой теорией. Некоторые считают, что изменения в поведении реципиентов могут быть следствием психологической реакции на серьезную операцию и восстановление после тяжелых заболеваний. Например, исследователи из Университета Макгилла в Канаде указывают на то, что иммунодепрессанты, которые принимают пациенты после трансплантации, могут вызывать изменения в аппетите и предпочтениях в еде.

Случаи, когда реципиенты начинают испытывать новые вкусовые предпочтения, также вызывают интерес. В одном из исследований 2002 года описывается женщина, которая, выйдя из больницы, почувствовала непреодолимое желание поесть куриные наггетсы из ресторана Kentucky Fried Chicken — блюдо, которое она никогда не ела до операции. Интересно, что в одежде её донора были найдены недоеденные наггетсы из того же заведения.

Исследователи подчеркивают, что для понимания этих феноменов необходимы дополнительные междисциплинарные исследования. Они призывают к более глубокому изучению связи между трансплантацией органов и памятью, чтобы лучше понять, как происходят эти изменения, и как они могут влиять на уход за пациентами.


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