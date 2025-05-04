Не в сказке сказать…

Мы ждали этого три года, с тех пор, как просочились слухи, что Сокуров создал нечто невиданное. Конечно, он всегда обманывал ожидания, прежде всего – надежду, что снимет наконец «нормальное» кино.

Дружба с ним завязалась у «Современника» 45 лет назад, когда рыбинский киноклуб пригласил в гости недавнего выпускника ВГИКа, которого нам рекомендовали И.Авербах и С.Соловьёв. После чего мы так или иначе – с ним или без него – смотрели почти все игровые и полуигровые картины тогдашнего дебютанта, а ныне признанного классика.

Новая, т.е. последняя на сегодня работа Александра Сокурова «Сказка» закончена в начале 2022-го. Место действия, точнее, пребывания в ней – некое инфернальное пространство, куда попадают Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини, герои (или антигерои) прежних документальных лент автора. Вырезанные из старой кинохроники фигуры перевоплощены техническими средствами, аналогично анимации.

Той же весной фильм включили в программу Каннского фестиваля, но в последний момент показ отменили в силу запрета на участие российских картин в ведущих МКФ. В итоге премьера прошла в августе на 75-м кинофестивале в Локарно. В дальнейшем «Сказка» участвовала ещё в дюжине киносмотров по всему миру, получала там призы, а в России удостоена элитарной премии российской кинокритики «Белый слон» за лучший фильм 2023 года. И хотя в нашей стране картина не вышла в широкий прокат (как это было уже с ранними работами режиссёра), её показывают на фестивалях, ретроспективах и творческих встречах. На сей раз встреча с Александром Николаевичем пройдёт в режиме онлайн в среду, 7 мая, в 18:00 в ОКЦ.