«Великая зелёная стена Китая»: завершено строительство гигантского защитного пояса вдоль пустыни Такла-Макан

Китай объявил о завершении амбициозного проекта по созданию 3046-километрового зелёного защитного пояса вдоль крупнейшей пустыни страны Такла-Макан. Этот проект, запущенный в рамках программы «Три северных лесозащитных пояса», направлен на борьбу с опустыниванием и защиту сельского хозяйства региона от пагубного влияния песчаных бурь и ветров.

Фото из открытых источников

В рамках реализации инициативы на южной границе пустыни были высажены тысячи деревьев, включая красную иву и саксаул. Эти растения призваны стать экологической защитной стеной, которая поможет остановить распространение пустыни и улучшить условия жизни местного населения.

Фото из открытых источников

Тем не менее, проект не обошёлся без критики. Некоторые учёные ставят под сомнение его эффективность, полагая, что посадка деревьев в регионах, где они не произрастают, может привести к негативным последствиям для экосистемы. Монокультура деревьев также вызывает опасения по поводу уязвимости лесов к заболеваниям и неэффективности в борьбе с песчаными бурями.

Китай сталкивается с серьёзной проблемой опустынивания, которая затрагивает более 27% его территории и около 400 миллионов человек. Эта проблема усугубляется изменением климата и неустойчивым сельским хозяйством. В недавнем докладе ООН опустынивание было названо «глобальной экзистенциальной угрозой», требующей срочных действий и глобальной солидарности.