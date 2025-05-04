Мнение «аналитика»: О ЧП с Путиным… Каким будет ответ?

Беда России первая — её власть имущие слишком много болтают и слишком мало делают в подтверждение своих слов. Вот и…

Сразу два «неизвестно чьих» дрона атаковали #Кремль. Один тихо подлетел с юга, со стороны Замоскворечья. Другой, спустя 16 минут подобрался с востока, со стороны Китай-города. И оба достигли назначенной точки — официальной и главной резиденции президента РФ Владимира Путина. Его рабочего кабинета и его кремлёвской квартиры…

Было это два года назад, 3 мая 2023 года. Впервые со времён Великой Отечественной войны вражеские летательные аппараты атаковали не просто самое сердце российской столицы, а именно то место, где развевается штандарт главы государства. И где он, по заявлениям официальных лиц, последние три года «в основном» пребывает по ночам.

Тогда это ЧП наделало много шума. Российские спикеры заявили о «покушении на президента РФ». Правда, потом пришло разъяснение, что как раз в момент удара дронов по куполу Сенатского дворца в московском Кремле Владимир #Путин был в другой своей резиденции — в Ново-Огарёво. Несколько напуганный успехом своих спецслужб украинский президент Владимир #Зеленский заявил: «Мы не нападаем на [Владимира] Путина или на Москву. Мы ведём военные действия на нашей территории». Ну а Москва пообещала сразу «несколько вариантов ответов на совершённое нападение», которые будут даны «в соответствующее время».

И о которых, разумеется, быстро забыли. Акция украинских спецслужб осталась безответной. Что ими было принято во внимание, разумеется.

А теперь украинские воздушные атаки на российские города стали чуть ли не ежедневной рутиной. На вооружении ВСУ появились БПЛА, способные преодолевать тысячи километров. Владимир Зеленский уже уверенно угрожает нападением на парад в Москве в честь 80-летия Победы и не боится последствий. Со своей стороны, кремлёвский «ястреб» Дмитрий #Медведев всё также строчит посты о том, что «украинский недофюрер — не жилец», а депутаты Госдумы всё так же заходятся в угрозах Киеву. Которым… уже никто не верит.

Меж тем в мире СМИ рассуждают о том, «жахнет» Украина по Кремлю 9 мая 2025 года, или нет? Но сами эти рассуждения уже свидетельствуют, что авторитет российского руководства упал на уровень плинтуса. И это также ЧП.

И ведь нынче даже и «Орешник» не поможет?

А где он, кстати?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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