Тайны древних звезд: Плеяды и древнейшая история человечества

На ночном небе северного полушария, особенно в зимние месяцы, можно увидеть одну из самых загадочных групп звезд – Плеяды, или Семь Сестер. Это одно из наиболее известных звездных скоплений, состоящее из более тысячи звезд, но лишь несколько из них ярко сияют на небосводе. Эти звезды стали источником вдохновения для многих культур мира, породив удивительные мифы и легенды. Однако, чем этот объект такой особенный?

Фото из открытых источников

Согласно древнегреческим мифам, Плеяды – это дочери титана Атласа и океаниды Плейоны. Они были превращены в звезды богом Зевсом, чтобы защитить их от преследования охотника Ориона. Эта версия повествования знакома многим людям, но мало кто знает, что подобные сюжеты встречаются практически повсеместно – от австралийских аборигенов до жителей Африки и Азии.

Исследователи заметили поразительное сходство между мифами разных народов. Например, в австралийском фольклоре тоже фигурирует охотник, преследующий женщин из Плеяд. Как и в Греции, он стремится завоевать их внимание, однако безуспешно. Несмотря на огромные расстояния и отсутствие контакта между этими культурами, их мифы имеют схожую структуру: Плеяды представлены как сестры, а Орион – как настойчивый мужчина, пытающийся овладеть ими.

Фото из открытых источников

Еще одной интересной деталью является тот факт, что многие культуры утверждают существование семи сестер, несмотря на то, что невооруженным глазом видно лишь шесть ярких звезд. Почему так? Команда ученых провела исследование и пришла к выводу, что около 100 тысяч лет назад седьмая звезда действительно могла быть видимой, но сегодня она скрыта за другой звездой, Атласом, и кажется частью одного объекта.

По мнению исследователей, эта легенда может оказаться самой древней в мире. Она могла возникнуть еще тогда, когда предки современных людей жили в Африке и делились своими историями, сидя у костра. Гипотеза подтверждается тем фактом, что 100 тысяч лет назад люди видели семь звезд в Плеядах, и именно это число закрепилось в мифах различных культур.

Кроме того, существует еще одно доказательство глубокой древности мифов коренных австралийцев. Один из местных преданий рассказывает о гиганте, превратившемся в гору и извергнувшем лаву. Исследователи определили, что это событие могло произойти примерно 37 тысяч лет назад, что подтверждает подлинность этих историй.

Несмотря на все усилия ученых, ответ на вопрос о происхождении мифа о Семи Сестрах остается открытым. Возможно, мы никогда не сможем точно узнать, какая культура первой придумала эту историю, но сам факт существования столь похожих версий в разных уголках планеты заставляет задуматься о мудрости наших предков.

Так что в следующий раз, глядя на ночное небо, вспомните об этом удивительном феномене. Может быть, вы станете свидетелем самой древней истории человечества, рассказанной звездами.

Какие ещё древние мифы связаны с Плеядами?

Помимо уже известного греческого мифа о дочерях Атласа и Плейоны, существуют и другие интересные версии происхождения этого звёздного скопления.

Японский миф о Субару

В японской культуре Плеяды известны под названием Субару, что означает «собирать вместе». Легенда гласит, что шесть звезд символизируют семерых братьев и сестер, которые однажды решили подняться на небо, чтобы стать звездами. Одна из сестер, Орихиме, покинула свою семью ради любви к Хикобоси, богу, живущему на Млечном Пути. Из-за этого её брат Аматерасу, богиня солнца, наказывает её, заставляя работать каждый день, оставляя ей лишь одну ночь в году для встречи с любимым. Этот праздник известен как Танабата и отмечается ежегодно 7 июля.

Майянская легенда о 400-х мальчиках

У майя Плеяды ассоциируются с группой из 400 мальчиков, которые были изгнаны из деревни после ссоры с 400 девочками. Согласно мифу, мальчики поднялись на небо и стали звездами, образуя созвездие Плеяд. В некоторых версиях мифа говорится, что они превратились в ягуаров, охраняющих небесные врата.

Китайская сказка о Журавлях

В китайской традиции Плеяды часто связывались с журавлями. По одному из преданий, две пары журавлей взлетали высоко в небо, создавая узор, напоминающий расположение звезд в Плеядах. Также существует легенда о двух влюбленных, которых разлучили родители, и они превратились в журавлей, чтобы быть вместе навсегда.

Индейское поверье о Стрелке и Девушках

Многие североамериканские племена, такие как чероки и лакота, считают Плеяды символом вечной борьбы между добром и злом. В их мифах Плеяды представляют собой группу девушек, спасающихся бегством от стрелка, который символизирует зло. Каждую зиму девушки скрываются среди звезд, но весной возвращаются на землю, символизируя возрождение природы.

Египетская связь с Осирисом

Древние египтяне связывали Плеяды с богом Осирисом, царём загробного мира. Считается, что появление Плеяд на утреннем небе предвещало начало сезона наводнений Нила, что имело огромное значение для сельского хозяйства Египта.

Навахо и Женщины-Птицы

Народ навахо называет Плеяды «Женщинами-Птицами». Согласно их мифам, эти женщины были первыми существами, созданными Творцом, и они учили людей искусству жизни и ремесел.

Австралийский миф о Пляже Водяных

Коренные жители Австралии рассказывают множество историй о Плеядах. В одной из них говорится, что Плеяды — это женщины, которые спустились на Землю и создали пляж, где они могли купаться. Когда мужчины попытались приблизиться к ним, женщины снова поднялись на небо, став звездами.

Эти разнообразные мифы демонстрируют, как разные культуры интерпретировали одни и те же небесные явления, придавая им глубокий символизм и смысл. Каждый из этих рассказов отражает уникальные аспекты мировоззрения и традиций каждого народа.