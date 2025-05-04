Лодка с искусственным интеллектом ежедневно фильтрует до 2,5 миллионов литров воды

Южнокорейский стартап Ecopeace предложил революционное решение по очистке пресной воды. Используя передовые технологии робототехники и искусственного интеллекта, компания создала автономных роботов, способных эффективно очищать озёра и водохранилища.

Фото из открытых источников

На встрече Global Media Meetup, состоявшейся 13 декабря в Сеуле, генеральный директор Ecopeace Чэ Ин Вон поделился планами компании по улучшению качества воды по всему миру. Основным продуктом Ecopeace является Healing Boat («Исцеляющая лодка»), уникальное автономное судно, работающее на солнечной энергии. Эта лодка очищает воду, днем служит экскурсионным катером, а ночью превращается в плавучий ресторан с блюдами от шеф-поваров.

Недавно Healing Boat выбрали для участия на выставке CES в Лас-Вегасе, запланированной на январь 2025 года.

Помимо Healing Boat, Ecopeace разработала ряд небольших роботов, которые ежедневно фильтруют от 100 000 до 500 000 литров воды. Инновационная станция очистки воды на озере способна очищать от 5 до 12 миллионов литров в день.

В условиях глобального потепления и увеличения уровня загрязнения, деятельность Ecopeace становится особенно актуальной. Роботы компании, такие как Ecobot, способны быстро оценивать качество воды и обнаруживать загрязнения, используя алгоритмы искусственного интеллекта. Эти технологии не только упрощают мониторинг, но и позволяют оперативно реагировать на ухудшение состояния водоемов.