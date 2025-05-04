88-летний марафонец обновил свой рекорд

В возрасте 88 лет, когда большинство людей начинают задумываться о спокойствии и отдыхе, Плутархос Пурлиакас доказывает всему миру, что возраст – лишь цифра. Недавно он завершил свой 12-й Афинский марафон, преодолев дистанцию в 42,195 километра всего за 6 часов 31 минуту. Это особенно впечатляет, если принять во внимание, что он впервые начал заниматься бегом в 73 года.

Фото из открытых источников

Плутархос не всегда был бегуном. Бегом он увлекся случайно, когда увидел, как его сын, ультрамарафонец, тренируется и участвует в соревнованиях. Тогда Плутархос решил попробовать свои силы. Сначала это были короткие дистанции – около 4–5 километров ежедневно, а затем и длинные тренировки по выходным, доходящие до 20 километров. Постепенно бег стал неотъемлемой частью его жизни.

Сегодня, спустя годы тренировок, Плутархос уже имеет за плечами 12 завершенных марафонов, и каждый новый забег приносит ему новые достижения. На этот раз он сумел улучшить своё время на 18 минут по сравнению с предыдущим годом!

«Я чувствовал себя молодым, словно мне снова 70!» – шутит Плутархос, пересекая финишную черту под бурные аплодисменты своей семьи и друзей на знаменитом стадионе Панатинаикос в Афинах.

Что помогает этому удивительному человеку сохранять бодрость духа и тела? По словам самого Плутарха, секрет прост: правильный уход за телом и сбалансированная жизнь.

«Никогда не курил, избегаю алкоголя, стараюсь ложиться спать рано и просыпаться с первыми лучами солнца», – делится он своим опытом.

Несмотря на строгость в отношении вредных привычек, Плутархос признаётся, что позволяет себе небольшую слабость – ежедневная рюмка местного напитка «ципуро». Но делает он это исключительно ради здоровья, рассматривая напиток как лекарственное средство.

Афинский марафон, по которому бежит Плутархос, особенный ещё и тем, что повторяет маршрут легендарного греческого гонца Фидиппида, который, согласно преданиям, пробежал эту дистанцию около 2500 лет назад, чтобы сообщить о победе над персами в битве при Марафоне. Этот подвиг вдохновил организаторов на создание первого современного марафона, и сегодня тысячи спортсменов со всего мира стремятся повторить этот исторический путь.

Плутархос верит, что любой человек способен достичь таких результатов, если будет следовать простым правилам здорового образа жизни.

«Всё дело в желании и дисциплине, – говорит он. – Возраст – не преграда, главное – любить то, чем занимаешься, и беречь своё тело».

Этот невероятный грек не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует продолжать участвовать в марафонах. Кто знает, возможно, скоро мы увидим его на старте очередного забега, готовящимся установить новый рекорд.