Мнение «аналитика»: О новой и опасной пандемии… Что, страшно стало?

Как говорят люди сведущие, когда у власть имущих не задаётся один проект, ему на смену тут же выкатывается другой.

Не имеющая аналогов пандемия начинает распространяться одновременно по нескольким континентам. Нет спасения от неё ни в Европе, ни в Азии, ни в Америке. При этом «зараза» не щадит никого, невзирая на имущественное положение и социальный статус. Быть может, именно поэтому первыми официальными её жертвами стали уважаемые и высокопоставленные политики сразу в трёх названных частях света.

Первым попал индийский премьер-министр Нарендра Моди. Официально о каких-то проблемах с его #здоровье­м не сообщалось. Однако от визита в Москву на Парад Победы 9 мая 2025 года он вдруг вежливо, но настойчиво отказался. И министр обороны Индии, назначенный вместо, потом отказался тоже.

Затем серб Александр Вучич во время частной поездки в #США нежданно «почувствовал себя плохо» и был вернулся назад в Сербию. По словам его врача, в Америке он ощутил «кратковременную острую боль в грудной клетке» и резкое повышение артериального давления. Консилиум из лейб-медика и главы сербского Минздрава пришёл к выводу, что нужно срочно вернуться в Белград, отменив запланированные встречи, в том числе с президентом #США. Дома ведь «и стены помогают».

Что правда. Уже этим вечером Александр Вучич, который для госпитализации перелетел через океан, вышел из больницы. Об этом сообщил министр финансов страны Синиша Мали. По его словам, хотя встречи в #США были важными, «здоровье лидера — это приоритет», и решать вопросы относительно новых контактов власти будут позже. Также Синиша Мали указал, что не знает, поедет ли его шеф в Москву на 9 Мая, как это было запланировано.

Несколькими часами позже серьёзно занемог словацкий премьер Роберт Фицо, также грозившийся посетить Москву на 9 мая 2025 года. Его врач связал новый приступ с последствиями покушения 15 мая 2024 года. Вместе с тем комментаторы отметили что «оба [европейских] лидера “заболели” сразу после громких угроз украинского президента Владимира Зеленского». Тот в резкой форме отказался от трёхдневного перемирия с 8 по 10 мая, потребовал «немедленного» прекращения огня на 30 дней и чётко заявил, что не сможет гарантировать безопасность мировым лидерам, которые 9 мая 2025 года окажутся в Москве на Красной площади. И хотя российские «диванные патриоты» во главе с зампредом СБ РФ Дмитрием Медведевым дружно пригрозили ответным ударом по Киеву, многие в мире, вероятно, сочли, что доведённый до отчаяния «пересидент» не шутит. И что лучше быть от греха подальше, ибо возможности сильно нагрешить у ВСУ имеются, а их демонстрация состоялась накануне в Новороссийске.

Но, конечно же, всё это может быть «простым совпадением».

Мало ли что — люди уже не молодые…

Верим?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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