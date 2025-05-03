Мнение: Кто виноват? – Пиндосы виноваты!

Читаю в ФБ у одной пожилой девушки:

“И хорошо было бы увидеть наш триколор над Белым домом в Вашингтоне. Вот тогда и будет мир во всем мире. Вот тогда можно будет и поговорить”.

Два моих старых приятеля еще по Университету, которых я помню как вполне вменяемых, тоже вполне дружно подвинулись: один везде ищет агентов ЦРУ, другой призывает проклятия и смерть на голову Обамы, перемежая это молитвами на церковнославянском.

При этом все трое живут в Москве и вполне респектабельны – нельзя сказать, что они рехнулись из-за жизненных неудач, как бедный Ольшанский, к примеру.

И тут понимаю, что уровень благосостояния в Москве действительно уже как-то полился через край.

В чем тут проблема? Проблема в том, что повседневная борьба за существование (как бы выжить? как бы заработать? как бы дожить до получки?) перестала отвлекать значительную часть московского социума от гложущей его глубочайшей, экзистенциальной обиды на мир.

Люди стали не только “более лучше одеваться”, но и вообще – лучше жить. С деньгами проблем нет, квартира есть, машина тоже. А тревога осталась.

Это проблема неизжитого совка: люди знают, что ничем не защищены от произвола, что все, чем они обладают, “висит в воздухе”, а главное – что они абсолютно одиноки и нет никаких общностей, к которым они могли бы обратиться в трудную минуту (ибо такова особенность совка с первых лет Соввласти – уничтожать любые “коммьюнити” и любую организованную низовую солидарность в зародыше).

Совки все это чувствуют, но не понимают причин. Протестовать против властей им страшно, потому что остаться без власти, одиноким и ГОЛЕНЬКИМ – еще страшнее.

Ненависть – обратная сторона страха. Страх давит. И разрядить ненависть надо в какой-то безопасный, лучше всего отдаленный объект. Америка подходит идеально. Америка и заодно Украина.

В обычное-то время, когда обыватель озабочен поиском хлеба насущного, он хоть и не особо разговорчив, но вполне вменяем: заботы не дают разгуляться его вытесняемому страху.

Однако нынешний планктон благополучен как никогда – и это самым пагубным образом отражается на его психическом здоровье. Злоба и ненависть зашкаливают. Брррр! Мда.

Кто виноват? Да понятно – пиндосы (тм) виноваты (2014)

11 лет был у меня такой “очерк нравов”. И теперь у меня зародилось подозрение: а может, я тогда угадал причину невероятной нынешней злобы у “добрых русских людей”? Это ж в самом деле непонятно – откуда у русских людей эта современная злоба, что многие до сих пор не понимают, особенно последние 3 года? А оно вот в чем дело…