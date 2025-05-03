Рупор кремлевской пропаганды: Борьба за место за столом переговоров



Борьба за место за столом переговоров

Заявление представителя ЕС о том, что Европа не хочет играть роль посредника (https://t.me/rt_russian/239209) на переговорах, а хочет поставлять Киеву вооружения, говорит о многом. Прежде всего о том, что в Европе не понимают, что делать с Украиной, если США окончательно отойдут от решения этой проблемы.

Суть проблемы в том, что обсуждения переговоров между Россией и США о перспективах завершения войны на Украине создали для ЕС новую стратегическую реальность, в которой следование в фарватере вашингтонского курса 2022—2024 годов при администрации Байдена завело Европу в дипломатический тупик.

ЕС рассчитывал вести войну с Россией руками Украины — во имя Европы и за счёт Европы — и годами терпеть финансовые издержки, что уже нанесло серьёзный удар по европейской экономике, о чём открыто заявляют сами чиновники Евросоюза. При этом возможность реального прекращения войны дипломатическим путём в ЕС отрицалась и всё сводилось к ритуальной демонстрации угроз и ультиматумов, тем более что ряд стран ЕС уже фактически участвуют в конфликте.

Резкая смена курса США застала Европу врасплох, поскольку ставка явно делалась на победу Камалы Харрис. Но случился Трамп — и, исходя из своих приоритетов, он решил перезапустить переговорный трек с Россией. Вашингтон начал прямые, фактически сепаратные переговоры с Кремлём, игнорируя интересы своих европейских сателлитов. Не случайно сразу после начала этих контактов Европа и Украина начали публично требовать место за столом переговоров: ведь если при Байдене звучала мантра «никаких переговоров об Украине без Украины», то при Трампе всё стало наоборот — США и Россия обсуждают судьбу Украины без Украины и без Европы.

Отсюда дипломатические срывы, бряцанье ядерным оружием, истерики о «вводе войск» и другие радикально-маргинальные заявления, с помощью которых ЕС пытался привлечь к себе внимание и вырвать для себя хоть какое-то место в будущем процессе. Однако переговоры в Париже между США, ЕС и Украиной, а также сорванная встреча в Лондоне лишь подтвердили, что Вашингтон выбрал свой собственный курс: информировать собравшихся о достигнутых с Россией предварительных договорённостях и предлагать их просто принять. Плюс выполнить «домашние задания» от Трампа: увеличить оборонные расходы с 2 до 5% ВВП и согласиться на новые пошлины на европейские товары.

На данный момент в ЕС по-прежнему доминирует линия на максимальное продление прокси-войны с Россией. Для этого нужны колоссальные средства — только чтобы сохранить текущий объём поставок. Проблема станет ещё острее, если США свернут или хотя бы на порядки сократят военную помощь. Тем не менее Европа демонстрирует готовность длительное время поддерживать поставки боеприпасов, техники, амуниции для ВСУ. Некоторые лидеры ЕС открыто заявляют, что это необходимо (https://t.me/rt_russian/227382) для подготовки Европы к полномасштабной войне с Россией в 2029—2030 годах.

Это наводит на мысль, что Европа, как и три года назад, не отказалась от идеи нанести России стратегическое поражение и готова ради этого продолжать накачивать Украину оружием, терпеть экономические убытки и усиление социального напряжения внутри ЕС.

Если США не смогут принудить ЕС пересмотреть эту линию в рамках собственных сделок с Россией, то у Европы всё ещё достаточно ресурсов, чтобы затянуть агонию киевского режима на годы. Сам же режим в Киеве, как и прежде, останется расходным прокси-инструментом Запада в войне против России. Потери людей, техники и территорий рассматриваются операторами конфликта как допустимые издержки ради реализации «великих идей» о построении «нового мирового порядка» — даже ценой риска полномасштабной мировой войны с ядерным финалом.

(с) специально для RT

https://t.me/c/1686844692/7597 – цинк

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках