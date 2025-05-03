Странную статуэтку «инопланетянина» нашли археологи в Кувейте

Археологические открытия порой преподносят удивительные сюрпризы. Так произошло недавно на раскопках в Кувейте, на участке, известном как Бахра 1, исследователи наткнулись на необычную глиняную фигурку возрастом примерно 7000 лет. Эта статуэтка вызвала оживленные дискуссии среди ученых и любителей истории благодаря своей причудливой внешности. Об этом сообщает Independent.

Фото из открытых источников / Adam Oleksiak / CAS UW

Фигурка, связанная с древней культурой Убейд, напоминает современные представления о внеземных существах. Ее вытянутая голова, раскосые глаза, тонкий рот и плоский нос придают ей почти фантастический вид. Однако, несмотря на внешнюю схожесть с образами пришельцев, эксперты уверены, что она является продуктом воображения древних художников Убейда.

Археолог Пётр Белинский отмечает: «Статуэтка вызывает множество вопросов о ее предназначении и символической или ритуальной ценности, которую она имела для жителей этого древнего поселения».

Фигурка выполнена в стиле, характерном для Убейдской культуры, известной своими оригинальными произведениями искусства.

Кроме того, находка дала ценные сведения о природной среде того времени. Органические следы, найденные в керамике, позволяют сделать выводы о растительности, существовавшей в регионе 7 тысяч лет назад. Ранние анализы показали наличие остатков диких растений, таких как тростник, в местной керамике, а в импортированных изделиях были найдены следы культурных растений, включая злаковые, такие как ячмень и пшеница.

«Эти данные дают нам представление о том, как древние люди взаимодействовали с природой и как они адаптировались к условиям окружающей среды», — добавляет археолог Роман Овсепян.