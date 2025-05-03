Рупор кремлевской пропаганды: 10 мая может не настать

Либеральная надежда России нулевых прокомментировал угрозы кокаинового фюрера.

Зелёное небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трёхдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве.

А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того.

Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая (с) Медведев

Стоит отметить, что Медведев ранее уже отмечался рядом ультимативных угроз, которые в общем то ни к чему не вели, поэтому ценность его угроз с начала войны несколько подупала.

Сами угрозы кокаинового фюрера обстрелять Москву конечно более вербальные, так как такие атаки, если они вообще будут, создадут для Москву новые дипломатические или даже военные возможности. Ну и во вторых, узел ПВО Москвы достаточно прокачан, чтобы остановить массированную атаку дронов еще на подлете, что уже делал не раз, когда лишь единичные дроны долетали до окраин, где их сбивали.

Разумеется, если такая атака будет и что-то ПВО пропустит, без ответных ударов по центру Киева уже никак не обойтись.

можно заранее, 8 мая по Верховной Раде, где будут голосовать за сделку с США.

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Источник: Colonel Cassad

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