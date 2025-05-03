Аномальная зима в Антарктиде меняет климат Южного океана

Тёплые воды Южного океана становятся всё менее спокойными. Штормовая активность вокруг Антарктики усиливается, и причина тому – стремительная потеря морского льда. Исследователи предупреждают, что за последние сто лет подобные изменения климата не происходили. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Учёные из Национального океанографического центра Великобритании провели новое исследование, в котором проанализировали последствия рекордно низкой концентрации морского льда в Антарктике зимой 2023 года. Результаты оказались тревожными.

Зимой 2023 года объём морского льда в таких ключевых регионах, как моря Уэдделла, Беллинсгаузена и Росса, упал на 80% ниже нормы. Этот резкий спад привёл к значительным изменениям в климате всего региона.

Морские льды играют важную роль в стабилизации климатических условий, действуя как барьер между тёплой водой океана и холодным воздухом атмосферы. Когда этот «щит» исчезает, тёплый воздух начинает активно поступать вверх, создавая мощные атмосферные возмущения. Исследование показало, что в 2023 году из-за таяния морских льдов в некоторых областях Антарктики в атмосферу попало вдвое больше тепла, чем обычно.

Дополнительная тепловая энергия вызывает усиление штормовой активности. Воздух быстрее прогревается и поднимается, формируя зоны низкого давления, что ведёт к увеличению скорости ветра и появлению облачных образований. По данным учёных, в наиболее пострадавших районах частота штормов увеличилась на семь дней в месяц по сравнению с периодом с 1990 по 2015 годы.

Исследовательская группа подчёркивает, что до недавнего времени уровень морского льда в регионе постепенно рос, достигнув пика в 2014 году. Однако после 2016 года началось значительное сокращение ледяного покрова, которое достигло своего апогея в 2023 году. Более того, в 2024 году ситуация оставалась практически такой же критичной.

По мнению экспертов, эти данные свидетельствуют о том, что Южный океан переживает кардинальные изменения, ранее не наблюдавшиеся в XX веке. Антарктида, которая традиционно считается одним из самых стабильных регионов планеты, сталкивается с серьёзными проблемами.

Обычно штормы в Антарктиде возникают вблизи побережья, где сталкиваются холодный континентальный воздух и тёплый океанический. Потеря морского льда усиливает этот эффект, делая погоду ещё более непредсказуемой и опасной. Особенно тяжело приходится исследователям и учёным, работающим в этих условиях, ведь зимняя Антарктика погружена в полярную ночь, и штормы превращают её в настоящий кошмар.

По мнению экспертов, если нынешний тренд продолжится, то изменение погодных условий в Антарктическом регионе может оказать существенное воздействие на всю планету.

Как отмечают авторы исследования, аномалии последних двух зим могут указывать на начало нового этапа в жизни Южного океана. Пока трудно предсказать, какими будут долгосрочные последствия этих изменений, однако уже сейчас понятно, что будущее Антарктиды выглядит менее стабильным, чем когда-либо прежде.