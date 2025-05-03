Мнение: Семья на рекламном плакате? Не меньше пяти детей!

Разумные идеи по выползанию из демографической ямы начинают проникать в умы политиков и чиновников. Уже 2025 год, и потихоньку становится ясно, что деньгами проблему рождаемости не решить, так как проблема не в деньгах. Суть проблемы не в том, что дети — это дорого, а в том, что дети — это (с точки зрения большинства) не особо нужно.

Прочёл у Игоря Ашманова отчёт-репортаж об очередной конференции по демографии (ссылка). Там Лилия Гумерова, сенатор, член Президентского совета по демографии сказала, что по рекламе вводят правило в регионах: на любом плакате — семья с пятью и более детьми. Также Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области, заметил, что нужно повышать и поддерживать роль мужчины, так как если будет как в Южной Корее, где от мужчины ждут только функции осеменителя, страна с гарантией будет вымирать.

Также говорили про кино: про задачу продвигать семейные ценности в том числе и на киноэкранах. Пока что с этим у киношников провал.

Лирическое отступление. Я недавно посмотрел русский сериал «Конец света», снятый в 2022 году, отметил важный прогресс. Во-первых, я не эксперт, но на мой вкус обывателя, снято вполне на мировом уровне, профессионализм всех причастных вырос. Раньше от русских сериалов я слегка морщился, так как видны были дурная экономия, халтура и провинциальность, теперь у меня к качеству претензий нет. Во-вторых, православный священник теперь — безусловно положительный персонаж, причём не убогий страдалец формата «бабушка нищая на вокзале, продающая картошку», а весьма деятельный герой.

Однако если воинствующего атеизма а-ля «Левиафан» в сериале нет, то вот отношение к мужчинам, мягко говоря, странное. Если мужчина, говорят нам сценаристы, так значит или откровенный мерзавец, или, в лучшем случае, просто тряпка под каблуком сильной и независимой женщины. Единственное исключение — вышеупомянутый священник, которому по сюжету дама сердца положена не была…

Вернёмся к конференции по демографии. К сожалению, остальные участники думали в старом ключе — что надо просто вливать больше и больше бюджетных денег в эту бездонную дыру. Повторюсь, это не работает. Стимулировать рождаемость деньгами — это как лечить сифилис аспирином, то есть неподходящим лекарством. Если ежедневная таблетка аспирина не помогает от сифилиса, это не значит, что надо увеличить дозу и давать пациенту по две таблетки в день: ни две таблетки, ни даже двадцать две таблетки сифилис не вылечат. Очень коротко замечу, что глупая щедрость государства приводит к двум последствиям: во-первых, незначительная доля семей рожает чуть раньше уже запланированных ими детей, во-вторых, увеличивается количество разводов, так как многие молодые матери меняют поддержку мужа на выплаты от государства. В итоге получается надёжный минус: чем выше выплаты и пособия, тем ниже рождаемость.

Полагаю, мы находимся сейчас где-то в начале или в середине осознания. Здравые мысли уже звучат вслух и обсуждаются, однако пока что ещё не доминируют. Вероятно, пройдёт не меньше 5-10 лет, прежде чем сторонники идеи «давайте зальём проблему деньгами» останутся в меньшинстве.