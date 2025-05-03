«Самый умный человек в мире» делится своими мыслями о смерти и реинкарнации

72-летний американский ученый Крис Ланган, признанный многими как самый умный человек на планете с IQ от 190 до 210, поделился своим взглядом на загробную жизнь. Он разработал когнитивно-теоретическую модель Вселенной (КТМВ), которая предлагает радикально новый подход к пониманию природы бытия.

Фото из открытых источников

Согласно Лангану, смерть представляет собой переход из одного состояния в другое, нечто вроде перемещения на иной уровень существования, недоступный нам в нашей физической форме. Об этом пишет Mail Online.

В интервью подкасту «Теории всего с Куртом Джеймунгалом» Ланган заявил:

«Смерть — это завершение вашего взаимодействия с текущим физическим телом, которым вы обладаете».

После перехода в новую форму существования, возможно, мы получим новое, «конечное» тело, позволяющее продолжить наше существование. При этом Ланган считает, что наша память о прошлой жизни может исчезнуть, хотя она никогда полностью не теряется.

Как он отметил: «В математике ничего не исчезает. Ваши воспоминания всегда можно восстановить, но обычно в этом нет необходимости».

«Зачем держаться за воспоминания о мире, в котором тебя больше нет?» — задается вопросом Ланган.

По его мнению, процесс смерти включает в себя определенные психологические механизмы, которые помогают отпустить прошлое.

Но самое удивительное предположение Лангана касается возможности бесконечного числа реинкарнаций. Он полагает, что все наши воплощения могут происходить одновременно в каком-то другом измерении.

«Все ваши жизни, если бы вы перевоплощались снова и снова, могли бы быть мета-одновременными. В определенном смысле они все происходят одновременно в нетерминальном пространстве», — объясняет он.

Почему мы можем терять память о прошлых жизнях?

Вопрос о потере памяти о прошлых жизнях — это одна из загадок, которая волнует многих людей. Существует несколько гипотез и объяснений, почему такая амнезия может происходить.

Психологическая защита

Некоторые исследователи и философы предполагают, что забывание прошлого опыта может служить психологической защитой. Представьте, сколько эмоциональных переживаний и событий накопляется за одну жизнь! Если бы каждый раз при рождении человеку приходилось вспоминать все свои прошлые жизни, это могло бы перегрузить психику и помешать адаптации к новой жизни. Поэтому природа могла бы устроить механизм защиты, чтобы позволить новому воплощению начать с чистого листа.

Энергетическая перезагрузка

В эзотерических учениях часто упоминается идея о том, что душа проходит через некий процесс очищения перед новым рождением. В ходе этого процесса она освобождается от старых кармических долгов и воспоминаний, чтобы начать новую жизнь без груза прошлого. Эта энергетическая перезагрузка позволяет душе сосредоточиться на новых задачах и уроках, которые ей предстоит пройти.

Карма и уроки

Многие религии и духовные традиции утверждают, что каждая жизнь предназначена для решения определенных задач и уроков. Если бы мы помнили все наши прошлые жизни, это могло бы затруднить выполнение текущих задач. Например, знание о своих прошлых успехах или неудачах могло бы повлиять на принятие решений в текущей жизни, мешая нам учиться на собственных ошибках.

Эволюция сознания

Некоторые теории предполагают, что человеческое сознание развивается поэтапно, проходя через различные стадии эволюции. Каждая новая жизнь предоставляет возможность для дальнейшего развития и роста души. Забывая о предыдущих этапах, мы можем лучше сконцентрироваться на текущем этапе и максимально эффективно использовать возможности, предоставляемые данной жизнью.

Законы Вселенной

Наконец, некоторые верят, что законы Вселенной устроены таким образом, что память о прошлых жизнях скрыта от нас по определенным причинам. Возможно, это связано с тем, что Вселенная стремится поддерживать баланс и гармонию, и полное осознание всех наших прошлых воплощений могло бы нарушить этот порядок.