В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в регионе Горонтало в Индонезии, в 35 км к северо-западу от Похувато, пишет сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG.
Подземные толчки ощущались в различных регионах Горонтало, даже в таких отдаленных, как Северный Сулавеси, Северный Калимантан и Центральный Сулавеси.
Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало. Вероятность цунами отсутствует.
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