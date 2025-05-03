 

Известный политический аналитик получил ожоги ягодиц из-за возгорания дивана

03.05.2025, 19:33, Разное
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В Красногорске госпитализировали Евгения Шурминова – известного Telegram-политолога, аналитика, независимого эксперта по геополитике, внештатного советника института политических исследований ВШЭ, лауреата журналистских премий и званий «Сетевой обзор: Лидер общественного мнения», «Око-2024» и «Обозреватель года». 16-летний блогер получил ожоги ягодиц во время спонтанного возгорания дивана.

Источник в местной больнице рассказал, что инцидент произошёл несколько дней назад, когда Шурминов писал публикацию, объясняющую, почему президент США – больший друг для России, чем кажется на первый взгляд. Приблизительно в 21:05 он увидел в новостях свежее высказывание Дональда Трампа, на этот раз отнюдь не хвалебное в отношении руководства страны. Спасатели, прибывшие на место крупного задымления в 21:16, констатировали возгорание предмета мебели, произошедшее в результате его «интенсивного вращения».

«Возгорание удалось локализовать и устранить в течение менее чем одной минуты. Пострадавший был госпитализирован с незначительными ожогами, – подтвердил собеседник в экстренных службах. – Надо сказать, что травм бы и вовсе не было, если бы он был одет надлежащим образом, и тем более, если бы использовал штаны с огнеупорными накладками, которые мы уже несколько лет рекомендуем всем политическим блогерам».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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