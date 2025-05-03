 

Мнение: Почему видеоигры учат долгосрочному мышлению не всех

03.05.2025, 19:30, Разное
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Коллега Волков рассказывает, что в компьютерных играх народ охотно прокачивается, тренируя навыки и собирая мощное снаряжение для битвы с финальными боссами. Копит, планирует наперёд, расчётливо терпит сейчас, чтобы получить награду потом. В реальной жизни, однако, люди предпочитают сливать деньги на бесполезные флакончики «+1 к обаянию на 1 час», то есть спускать все доходы на текущее потребление, вместо того чтобы копить (ссылка).

И действительно, как экономические стратегии, так и ролевые игры учат нас жизни, причём игры про эльфов с орками, как ни странно это звучит, приближены к реальности даже сильнее, нежели игры про строительство заводов или прокладку железных дорог.

Лично я, однако, замечал, что самые матёрые потребители, вот которые с новым айфоном в кармане и с тремя займами в микрофинансах, мудростью из компьютерных игр воспользоваться не могут по трём причинам:

1. Они в принципе не играют в видеоигры, считая их глупыми.
2. Они предпочитают игры других жанров — Контру, Доку 2, Фурри Гитлер или Бравл Старс, например.
3. Они всё понимают, но поделать с собой ничего не могут, так как страсть к покупкам у них сильнее рассудка.

Впрочем, конечно же, есть и те, кто богат в видеоиграх и беден за их пределами. Игры учат только тех, кто готов учиться. Вы можете посадить гоблина за стол, но не можете заставить его есть капусту…

Добавлю к этому, что современные симуляторы весьма реалистичны, так что прямолинейный путь героя РПГ — стань сильным и завоюй приз в честном бою — уже давно не является единственным.

К примеру, в игре Симс можно идти классическим «мужским» путём: устроиться на работу, развить профессиональные навыки, сделать карьеру, накопить денег, построить дом, завести семью. Однако некоторые девушки играют иначе: даже не пытаясь работать, они сразу выходят на охоту за богатыми холостяками, очаровывают подходящего и выходят за него замуж.

Источник: Место для дискуссий


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