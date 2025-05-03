 

Жизнь за двоих: Китаянка 5 лет выдавала себя за свою умершую сестру

03.05.2025, 19:05, Разное
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В китайском интернете разгорается обсуждение необычной семейной истории. Китаянка Энни Ниу пояснила о том, через что ей пришлось пройти после трагической утраты сестры-близнеца. Об этом пишет New York Post.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение / fusionbrain.ai

Всё началось несколько лет назад, когда младшая сестра Энни неожиданно умерла от вирусного менингита. Потеря была тяжелой для всей семьи, но особенно сильно она ударила по пожилым родственникам – бабушке и дедушке Ниу. Заботясь об их хрупком эмоциональном состоянии, родители Энни решили скрыть эту новость от стариков. Так началась долгая игра в прятки, растянувшаяся на пять лет.

«Мы не могли позволить им узнать такую страшную правду», — вспоминает отец Энни.

Он придумал хитроумный план: Энни должна была периодически навещать своих бабушку и дедушку, представляясь то одной, то другой сестрой. Это было непросто, ведь близняшки были очень похожи внешне, но имели разные характеры и привычки. Однако Энни сумела справиться с этой задачей, поддерживая иллюзию того, что обе сестры живы и здоровы.

Каждый визит был наполнен напряжением и страхом перед разоблачением. Но всё шло гладко до тех пор, пока состояние здоровья 92-летней бабушки не начало резко ухудшаться. Семья поняла, что пора открыть правду, хотя бы частично. Отец решил рассказать матери о том, что одна из внучек «ждёт её на другой стороне». Бабушка восприняла известие спокойно, однако этот момент стал началом конца скрытого семейного договора.

Дядя и тетя Энни, узнавшие о трагедии, поспешили убрать все фотографии умершей сестры со стен дома. Этот жест больно ранил Энни, ведь она чувствовала, что вместе с фотографиями исчезает память о той, кого она так любила.

Но есть ещё одно звено в этой цепочке событий, которое остаётся неизменным. Дедушка Ниу до сих пор ничего не знает о смерти внучки. Семья приняла коллективное решение оставить ему иллюзию, чтобы не тревожить его сердце и не разрушать последние годы жизни. Для него обе девочки остаются живыми и счастливыми.


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