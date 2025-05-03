Рупор кремлевской пропаганды: Памятник героям ВОВ в Каракасе

В столице Венесуэлы Каракасе открыли отличный памятник к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

Отличная композиция получилась у венесуэльских товарищей.

Венесуэла помнит о том, откуда начался мировой социализм, а также помощь России в борьбе с американским империализмом.

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Источник: Colonel Cassad

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