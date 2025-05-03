Рупор кремлевской пропаганды: Памятник героям ВОВ в Каракасе
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В столице Венесуэлы Каракасе открыли отличный памятник к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
Отличная композиция получилась у венесуэльских товарищей.
Венесуэла помнит о том, откуда начался мировой социализм, а также помощь России в борьбе с американским империализмом.
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Источник: Colonel Cassad
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