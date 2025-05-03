 

Рупор кремлевской пропаганды: Памятник героям ВОВ в Каракасе

03.05.2025, 19:00, Разное
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В столице Венесуэлы Каракасе открыли отличный памятник к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

Отличная композиция получилась у венесуэльских товарищей.

Венесуэла помнит о том, откуда начался мировой социализм, а также помощь России в борьбе с американским империализмом.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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