 

Суд счёл найденную наличность у гражданина признаком подготовки к преступлению

03.05.2025, 17:33, Разное
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Ленинский районный суд Магаданской области в своём недавнем решении признал найденные у гражданина наличные деньги признаком подготовки к совершению
преступления. Судья объяснил, что «наличие у физического лица наличных денежных средств на руках не гарантирует их добросовестного
использования и создаёт риски для общественной безопасности».

Как следует из документа, наличные могут быть потрачены на противозаконные цели: финансирование
экстремизма и терроризма, приобретение запрещённых веществ, а также субсидирование
теневой экономики без уплаты налогов.

«Наличные деньги остаются основным инструментом для нелегальных расчётов, – подтвердил привлечённый судом эксперт Андрей Лебедев. – Они позволяют обходить многие системы контроля. Степень угрозы со стороны лица следует оценивать по сумме наличных, находящихся в его распоряжении».

«Чем больше у
человека «нерастаможенных» средств, тем выше вероятность того, что они будут
использованы в противоправных целях, – говорит юрист Михаил Карамбышев. – Это решение направлено на повышение уровня
правовой защищенности общества и предупреждение возможных преступлений на
докриминальной стадии».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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