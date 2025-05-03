Суд счёл найденную наличность у гражданина признаком подготовки к преступлению

Ленинский районный суд Магаданской области в своём недавнем решении признал найденные у гражданина наличные деньги признаком подготовки к совершению

преступления. Судья объяснил, что «наличие у физического лица наличных денежных средств на руках не гарантирует их добросовестного

использования и создаёт риски для общественной безопасности».

Как следует из документа, наличные могут быть потрачены на противозаконные цели: финансирование

экстремизма и терроризма, приобретение запрещённых веществ, а также субсидирование

теневой экономики без уплаты налогов.

«Наличные деньги остаются основным инструментом для нелегальных расчётов, – подтвердил привлечённый судом эксперт Андрей Лебедев. – Они позволяют обходить многие системы контроля. Степень угрозы со стороны лица следует оценивать по сумме наличных, находящихся в его распоряжении».

«Чем больше у

человека «нерастаможенных» средств, тем выше вероятность того, что они будут

использованы в противоправных целях, – говорит юрист Михаил Карамбышев. – Это решение направлено на повышение уровня

правовой защищенности общества и предупреждение возможных преступлений на

докриминальной стадии».

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