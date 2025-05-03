 

Принцессы Диснея: волшебные истории или скрытые риски для здоровья?

03.05.2025, 17:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В сказках, где в конце все «жили долго и счастливо», исследователи решили взглянуть на жизнь принцесс Диснея с ироничной стороны. В исследовании, опубликованном в The BMJ, группа ученых под руководством Санны ван Дейк заявляет, что любимые многими персонажи сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем, которые могут помешать их «счастливой жизни».

Фото из открытых источников

По словам авторов исследования, принцессы Диснея, такие как Белоснежка, Жасмин и Золушка, не только борются с внешними врагами, но и сталкиваются с множеством скрытых рисков, которые могут угрожать их благополучию. Например, Белоснежка, проводя дни в рабстве под контролем злой мачехи, подвергается риску развития депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний из-за недостатка социальных контактов. А её встреча с отравленным яблоком только добавляет к списку потенциальных опасностей.

Жасмин, живущая в изоляции, также испытывает последствия одиночества, что может привести к тревожным расстройствам. Её домашний тигр Раджа, хоть и милый, представляет собой еще одну угрозу: зоонозные заболевания и риск физического вреда из-за хищнических инстинктов.

Не менее тревожна ситуация и с Белль из «Красавицы и Чудовища». Жизнь рядом со Зверем подвергает её риску заражения инфекциями, например, бешенством. А Золушка, работающая в условиях постоянной пыли и грязи, рискует заработать профессиональные заболевания легких, что усугубляется использованием волшебных блесток, содержащих микропластик.

Спящая красавица сталкивается с последствиями длительного постельного режима, что может вызвать сердечно-сосудистые болезни и атрофию мышц. А Рапунцель, несмотря на свои длинные волосы, страдает от алопеции из-за постоянного дёргания за косу.

Сложности с психическим здоровьем также касаются принцессы Мулан, которая под давлением семьи вынуждена защищать их честь. Это давление отражает реальный опыт женщин, которые сталкиваются с насилием из-за культурных ожиданий.

В свете этих открытий, исследователи призывают Disney принять меры для улучшения здоровья своих принцесс. Они в шутку предлагают внедрить практики осознанности, психотерапию и стратегии безопасного совместного проживания с животными. Также следует обратить внимание на защиту от инфекционных агентов и токсичных веществ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Ученые обнаружили квазичастицы, меняющие представление о магнитных материалах

03.05 / Суд счёл найденную наличность у гражданина признаком подготовки к преступлению

03.05 / Искусственный интеллект помог ученым раскрыть секреты старения мозга

03.05 / Из-за ошибки в WorkComposer в сеть утекли 21 млн скриншотов с рабочих компьютеров

03.05 / Всемирный ЛГБТ-союз заменит израильскую организацию палестинской

03.05 / Китайские ученые нашли ключ к вечной молодости?

03.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия может помочь Талибану бороться с ИГИЛ

03.05 / Ученые: Динозавры погибли из-за астероида, а не вулканов

03.05 / Атмосферные научно-фантастические скетчи И Лю — художника из Даляня

03.05 / Северный магнитный полюс изменил курс: эксперты спешат обновить карты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика