Принцессы Диснея: волшебные истории или скрытые риски для здоровья?

В сказках, где в конце все «жили долго и счастливо», исследователи решили взглянуть на жизнь принцесс Диснея с ироничной стороны. В исследовании, опубликованном в The BMJ, группа ученых под руководством Санны ван Дейк заявляет, что любимые многими персонажи сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем, которые могут помешать их «счастливой жизни».

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По словам авторов исследования, принцессы Диснея, такие как Белоснежка, Жасмин и Золушка, не только борются с внешними врагами, но и сталкиваются с множеством скрытых рисков, которые могут угрожать их благополучию. Например, Белоснежка, проводя дни в рабстве под контролем злой мачехи, подвергается риску развития депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний из-за недостатка социальных контактов. А её встреча с отравленным яблоком только добавляет к списку потенциальных опасностей.

Жасмин, живущая в изоляции, также испытывает последствия одиночества, что может привести к тревожным расстройствам. Её домашний тигр Раджа, хоть и милый, представляет собой еще одну угрозу: зоонозные заболевания и риск физического вреда из-за хищнических инстинктов.

Не менее тревожна ситуация и с Белль из «Красавицы и Чудовища». Жизнь рядом со Зверем подвергает её риску заражения инфекциями, например, бешенством. А Золушка, работающая в условиях постоянной пыли и грязи, рискует заработать профессиональные заболевания легких, что усугубляется использованием волшебных блесток, содержащих микропластик.

Спящая красавица сталкивается с последствиями длительного постельного режима, что может вызвать сердечно-сосудистые болезни и атрофию мышц. А Рапунцель, несмотря на свои длинные волосы, страдает от алопеции из-за постоянного дёргания за косу.

Сложности с психическим здоровьем также касаются принцессы Мулан, которая под давлением семьи вынуждена защищать их честь. Это давление отражает реальный опыт женщин, которые сталкиваются с насилием из-за культурных ожиданий.

В свете этих открытий, исследователи призывают Disney принять меры для улучшения здоровья своих принцесс. Они в шутку предлагают внедрить практики осознанности, психотерапию и стратегии безопасного совместного проживания с животными. Также следует обратить внимание на защиту от инфекционных агентов и токсичных веществ.