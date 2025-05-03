 

Зеленский отверг предложение о прекращении огня на 9 мая, сделанное Путиным

03.05.2025, 17:05, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к перемирию с 7 мая (или любого другого дня), но не на три дня, а на 30 дней. Он впервые открыто отверг предложение о прекращении огня, о котором президент РФ Владимир Путин объявил в понедельник, 28 апреля, пишет ВВС.

“Это большая театральная постановка”, – прокомментировал Зеленский идею трехдневного перемирия.

За такой короткий срок, по мнению украинского президента, нельзя ни о чем договориться, поэтому Киев настаивает на прекращении огня на 30 дней.

Президент Украины полагает, что если РФ готова говорить о реальном прекращении огня, то стороны должны поддержать изначальное предложение США о безусловном перемирии на 30 дней.

“Играть для того, чтобы на 9 мая у Путина было бы впечатление выхода из изоляции, чтобы всем лидерам, кто приедет на Кремлевскую площадь, было комфортно и безопасно, помогать Путину никто не будет”, – добавил Зеленский.

Владимир Зеленский также сказал, Киев не может дать другим государствам гарантии безопасности, если их представители приедут в Москву на 80-летие Победы 9 мая.


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