Искусственный интеллект помог ученым раскрыть секреты старения мозга

Ученые из Каролинского института в Стокгольме впервые применили искусственный интеллект для оценки биологического возраста мозга у 739 здоровых пожилых людей. Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, показывают, что образ жизни и общее состояние здоровья играют ключевую роль в процессе старения мозга.

Фото из открытых источников

Исследовательская группа под руководством Анны Марсеглии использовала специальный алгоритм на базе искусственного интеллекта для анализа данных МРТ-сканирований мозга 70-летних добровольцев. Основная цель заключалась в выявлении факторов, которые способствуют ускоренному или замедленному старению мозга. В результате выяснилось, что хронические воспалительные процессы, повышенный уровень сахара в крови и другие сосудистые проблемы значительно увеличивают вероятность того, что мозг будет выглядеть старше своего реального возраста.

Однако есть и хорошие новости! Ученые установили, что регулярная физическая активность и поддержание здорового образа жизни способны существенно замедлить этот процесс. То есть забота о своем теле помогает сохранить молодость мозга!

Ведущий автор исследования Анна Марсеглия подчеркивает важность этих выводов:

«Наши результаты подтверждают, что здоровье сосудов играет решающую роль в сохранении молодости мозга. Это значит, что контроль за уровнем глюкозы в крови, борьба с воспалениями и другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний могут стать ключевыми элементами профилактики возрастных изменений мозга».

По словам одного из руководителей проекта, профессора Эрика Уэстмана, новый метод на основе ИИ представляет собой мощный инструмент для диагностики состояния мозга. Хотя сейчас он используется исключительно в научных целях, учёные надеются, что в будущем эта технология сможет найти применение и в клинической практике, особенно в диагностике и лечении деменции.

Еще одно интересное открытие касается различий между мужчинами и женщинами. Исследование показало, что факторы, способствующие сохранению молодости мозга, различаются у разных полов. Например, у женщин большую роль играют социальные аспекты, такие как активное общение и поддержка близких. Этот аспект будет дополнительно исследован в будущих работах группы ученых.

На очереди у исследователей — изучение влияния социальных связей, стресса и сна на устойчивость мозга к возрастным изменениям. Особое внимание планируется уделить факторам, специфичным для женского организма, включая гормональные особенности.