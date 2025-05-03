 

Песков – “Москва проверяла, насколько Киев готов к миру”

03.05.2025, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва в одностороннем порядке объявляла временное прекращение огня на Пасху и 9 мая, чтобы проверить, насколько Киев готов искать пути урегулирования конфликта между странами.

“Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни восьмого, девятого и десятого мая для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной”, – заявил Песков журналистам 3 мая.

Представитель Кремля добавил, что “неготовность режима прямо ответить на сделанные Россией предложения ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм”.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к перемирию с 7 мая (или любого другого дня), но не на три дня, а на 30 дней.

“Это большая театральная постановка”, – прокомментировал Зеленский идею трехдневного перемирия.

За такой короткий срок, по мнению украинского президента, нельзя ни о чем договориться, поэтому Киев настаивает на прекращении огня на 30 дней.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1165-й день войны

03.05 / Давка во время религиозной процессии в индийском штате Гоа, есть погибшие

03.05 / В Греции погибла женщина, принесшая с собой в банк взрывное устройство

03.05 / В результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали четыре человека

03.05 / Власти Мальты расследуют возможную причастность Израиля к пожару на судне “Флотилии свободы”

03.05 / Трамп опубликовал свое ИИ-изображение в виде Папы Римского

02.05 / Зеленский заявил, что ВСУ продолжают действовать на территории Курской области

02.05 / Bloomberg: для Трампа подготовили набор вариантов усиления экономического давления на Россию

02.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1164-й день войны

02.05 / Власти Мальты подтверждают пожар на судне “Флотилии свободы”. Об атаке Израиля уже не говорится

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика