 

Из-за ошибки в WorkComposer в сеть утекли 21 млн скриншотов с рабочих компьютеров

03.05.2025, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В сфере кибербезопасности назревает новая масштабная проблема, которая связана с желанием руководства многих организаций отслеживать действия своих сотрудников на рабочем месте. Для этого они используют сервисы вроде WorkComposer, которые регулярно делают скриншоты экранов рабочих компьютеров. Недавно из-за сбоя в этом сервисе сразу 21 млн. таких снимков оказались открыты для всеобщего доступа.

Как выяснили специалисты из Cybernews, причиной сбоя стала неправильная настройка хранилища Amazon S3, что не является какой-то особенной редкостью. Из-за этого содержимое хранилища попало в публичный доступ. Поскольку сервис WorkComposer предназначен для фиксации активности сотрудников в деловых приложениях, на скриншотах было запечатлено множество конфиденциальной информации. Электронные адреса и переписка, номера счетов, пароли, внутренняя документация, всевозможные учетные данные и содержимое закрытых внутренних чатов.

Сообщается, что информацию об утечке данных оперативно передали администрации сервиса, и хранилище обезопасили. Что не отменяет угрозу в целом — и главная проблема в том, что рядовые сотрудники никак не могут повлиять на ситуацию. Им запрещено вмешиваться в работу систем слежения, поэтому они не могут принять меры, чтобы скрыть конфиденциальную информацию от всевидящего ока. Напротив, в этом и заключается суть слежки – удостовериться, что сотрудники работают с важными данными, а не имитируют деятельность.

WorkComposer используется примерно на 200 тыс. рабочих компьютеров во множестве организаций. То есть, сервис собирает внушительное количество информации каждый день. С другой стороны, регулярно порядка 31 % хранилищ Amazon S3 из-за неправильной настройки оказываются открыты для публичного доступа. Злоумышленникам даже не надо ничего взламывать — эта комбинация сервисов сама собирает важные корпоративные сведения и преподносит им на блюдечке.Источник &#8212 Cybernews


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Искусственный интеллект помог ученым раскрыть секреты старения мозга

03.05 / Всемирный ЛГБТ-союз заменит израильскую организацию палестинской

03.05 / Китайские ученые нашли ключ к вечной молодости?

03.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия может помочь Талибану бороться с ИГИЛ

03.05 / Ученые: Динозавры погибли из-за астероида, а не вулканов

03.05 / Атмосферные научно-фантастические скетчи И Лю — художника из Даляня

03.05 / Северный магнитный полюс изменил курс: эксперты спешат обновить карты

03.05 / Кардиналы передумали избирать темнокожего понтифика после постов Илона Маска

03.05 / В Подмосковье 230 бригад ремонтируют ЛЭП после снегопада, сопоставимого с ледяным дождем 2011 года

03.05 / Древние эмоции: как жители Месопотамии выражали свои чувства?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика