Всемирный ЛГБТ-союз заменит израильскую организацию палестинской

Всемирный союз ЛГБТ-организаций приостановил членство израильского Союза геев и лесбиянок из-за операции Израиля в секторе Газа.

Члены Союза жёстко раскритиковали продолжающуюся оккупацию Израилем палестинских территорий и постановили, что возвращение израильского члена возможно только после «полного и постоянного» ухода Израиля со всех оккупированных территорий, а также освобождения всех борцов за свободу палестинского народа, отбывающих в израильских тюрьмах сроки за гражданские акции.

Взамен израильской организации активисты предложили срочно принять в Союз палестинскую. Дело, однако, осложнилось тем, что найти какие-либо контакты этой организации не удалось.

– Очевидно, это следствие репрессий Израиля в отношении палестинского ЛГБТ-сообщества, – считает председатель Союза Джозеф Сёрклджерк. – Геи и лесбиянки Газы просто не могут создать организацию под израильскими бомбёжками.

Для ускорения создания палестинской организации инициативная рабочая группа собрала список из 218 известных ей ЛГБТ-людей, проживающих в секторе Газа, и направила его правительству сектора с просьбой посодействовать в создании палестинского Союза. Вскоре после этого все перечисленные лица перестали выходить на связь.

– Очевидно, они днём и ночью трудятся над созданием местной ячейки Союза, так что у них даже нет времени ответить на наши сообщения, – прокомментировал Сёрклджек.

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