 

Китайские ученые нашли ключ к вечной молодости?

03.05.2025, 15:30, Разное
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Исследователи из Китая утверждают, что они обнаружили вещество, способное замедлить старение организма и даже запустить процесс омоложения. Этот так называемый «эликсир молодости», оказывается, производится нашим организмом, а конкретно – печенью. Об этом сообщает South China Morning Post.

Фото из открытых источников

Согласно результатам исследований, проведенных учеными Сямыньского университета, литохолевая кислота (LCA), которая вырабатывается в нашем теле, обладает удивительными свойствами. Это особое вещество, которое обычно образуется в процессе голодания, способно активировать важный фермент под названием AMPK. Именно этот фермент играет ключевую роль в процессах восстановления клеток и поддержания их здоровья.

Ученые обнаружили, что LCA, естественное соединение, производимое печенью, действует как своеобразный триггер, заставляющий организм думать, что он находится в состоянии голодания, даже когда человек ест нормально.

Исследования показали, что накопление литохолевой кислоты в организме мышей привело к значительному улучшению состояния мышечной ткани, увеличению физической выносливости и даже повышению силы хвата. Но самое важное открытие заключается в том, что этот процесс происходит без необходимости подвергать организм стрессу от реального голодания.

Ученые также подчеркивают, что активация фермента AMPK имеет огромное значение для предотвращения процессов старения. Этот фермент регулирует множество клеточных функций, таких как борьба с воспалениями и предотвращение нейродегенеративных заболеваний. Таким образом, регулярная стимуляция AMPK может стать ключевым элементом в борьбе против возрастных изменений.

На данный момент исследования проводятся исключительно на лабораторных животных, но исследователи уже планируют перейти к клиническим испытаниям на людях. Если результаты подтвердятся, то человечество получит доступ к мощному инструменту для продления жизни и улучшения ее качества.


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