Ученые: Динозавры погибли из-за астероида, а не вулканов

После долгих лет споров и исследований исследователи наконец-то пришли к выводу, что именно падение гигантского астероида, а не извержение вулканов, стало главной причиной массового вымирания динозавров 66 миллионов лет назад. Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, предлагает убедительные доказательства того, что астероид Чиксулуб сыграл ключевую роль в этом событии, ставшем поворотным моментом в истории Земли.

Фото из открытых источников

Долгие десятилетия существовало две конкурирующие гипотезы о причинах исчезновения динозавров. Одна теория утверждала, что виновником был огромный астероид, упавший на территорию современного полуострова Юкатан. Другая связывала массовое вымирание с массовыми извержениями вулканов на территории современной Индии, оставившими после себя так называемые Ловушки Декана – одни из самых крупных потоков лавы в истории нашей планеты.

Вулканическая активность, безусловно, оказала значительное влияние на климат Земли. Извержения выбрасывали в атмосферу огромные объемы углекислого газа и серы, что приводило к резкому изменению глобальной температуры. Исследования показали, что около 30 тысяч лет до падения астероида Земля переживала кратковременный ледниковый период, когда температура упала на 5°C. Причиной стали частицы серы, отражавшие солнечные лучи.

Тем не менее, анализ окаменелостей показал, что спустя всего 20 тысяч лет после начала этих холодов климат снова начал восстанавливаться. Несмотря на значительные изменения, вызванные вулканической активностью, они оказались недостаточно длительными и мощными, чтобы привести к полному уничтожению видов.

Напротив, падение астероида Чиксулуб вызвало цепь катастрофических событий. Гигантский метеорит диаметром около 10–15 километров столкнулся с Землей с такой силой, что последствия ощущались по всей планете. Цунами обрушились на берега, леса загорелись под действием высокой температуры, а мощные землетрясения сотрясали поверхность.

Самым страшным последствием стали пыль и дым, поднятые в воздух. Они заблокировали доступ солнечного света на многие месяцы, возможно, даже годы. Эта темная эпоха привела к остановке процесса фотосинтеза, что вызвало крах пищевых цепей и массовую гибель животных, включая динозавров.

Исследователи использовали методы анализа ископаемых молекул, сохраненных в древних отложениях торфа в США. Эти молекулы, произведенные древними бактериями, позволяют реконструировать температуру окружающей среды на протяжении сотен тысяч лет. Результаты показали четкую картину колебаний температур, связанных с вулканизмом и падением астероида.