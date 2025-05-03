 

Атмосферные научно-фантастические скетчи И Лю — художника из Даляня

03.05.2025, 14:10, Разное
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Скетчи И Лю часто изображают гигантские архитектурные структуры, заброшенные космические станции и городские пейзажи будущего, погружённые в туман и неон. Его миры одновременно пустынны и загадочны, вызывая ощущение одиночества и масштабности Вселенной.

Несмотря на набросочный стиль, каждая работа содержит глубокую проработку — от текстур до цветового баланса. Работы художника высоко ценятся в среде поклонников научной фантастики и визуального сторителлинга.

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

Концепт-арт И Лю (Yi Liu) / © Yi Liu

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naked-science.ru


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