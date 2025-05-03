Северный магнитный полюс изменил курс: эксперты спешат обновить карты

Земля — живая планета, и её магнитное поле тоже живёт своей жизнью. Но на этот раз изменения оказались столь стремительными, что учёные были вынуждены срочно пересмотреть свои прогнозы. Вчера Национальный центр океанических и атмосферных исследований США (NOAA) совместно с Британской геологической службой (BGS) объявили о выпуске обновлённой Всемирной магнитной модели (WMM). Причина? Северный магнитный полюс, который долгие годы плавно дрейфовал через канадские просторы, неожиданно ускорил свой бег и направляется прямиком в сторону Сибири.

Фото из открытых источников

Для непосвящённых может показаться странным, что полюс «переезжает». Однако дело в том, что магнитный Северный полюс — это не фиксированная точка на карте, а динамическое явление, зависящее от движения железа и никеля в недрах Земли. На протяжении веков полюс медленно мигрировал вдоль канадского побережья, но за последние десятилетия он начал двигаться быстрее, словно кто-то дал ему команду ускорить шаг.

Как рассказывает ведущий исследователь по моделированию глобальных геомагнитных полей Уильям Браун из BGS, нынешние темпы перемещения полюсов удивляют даже самых опытных учёных.

«Мы привыкли наблюдать медленные сдвиги, но сейчас магнитный север движется так быстро, что пришлось экстренно пересматривать модель», — отметил Браун.

Почему всем этим стоит интересоваться? Дело в том, что многие современные технологии, в числе которых компасы, системы GPS-навигации и даже некоторые военные радары, зависят от точного знания положения магнитных полюсов. Смещение полюса на несколько сотен километров может привести к значительным ошибкам в расчётах маршрутов и траекторий. По словам экспертов, если бы пилот самолёта использовал устаревшую карту магнитного поля, он мог бы сбиться с курса на 150 километров при перелёте из Южной Африки в Великобританию!

К счастью, новая версия WMM обещает значительно повысить точность навигационных систем. Теперь вместо привычных 3300-километровых зон, которые использовались ранее, модель предоставляет данные с точностью до 300 километров. Это особенно важно для компаний, занимающихся логистикой, морскими перевозками и авиацией.

Несмотря на срочные меры, принятые учёными, эта ситуация показывает, что Земля продолжает преподносить сюрпризы. Никто не знает наверняка, куда двинется магнитный полюс завтра. Возможно, его путь снова изменится, заставив исследователей снова вернуться к чертежам и расчётам.

Тем временем обычные пользователи могут спать спокойно: никаких дополнительных действий с их стороны не потребуется. Обновления навигационной информации будут происходить незаметно, без вмешательства пользователей. Так что ваш смартфон или автомобильный навигатор продолжит работать корректно, независимо от того, где именно окажется магнитный север в следующий момент.