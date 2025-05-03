Кардиналы передумали избирать темнокожего понтифика после постов Илона Маска

Кардиналы отменили результаты конклава, на котором папой римским был избран первый в истории темнокожий кардинал Адельфо Нбавунга из Кении.

Причиной стала серия скандальных публикаций американского миллиардера Илона Маска, в которых он выразил сомнение в легитимности выборов.

– Этого папу проплатил клан Обамы! #CatholicChurch #ElonMusk #KKK #Pope, – написал Маск в соцсети X, прикрепив к посту картинку с изображением Папы Римского в юбке из травы и с бананом в руке.

Спустя несколько часов кардиналы аннулировали результаты голосования.

– Мы прислушались к мнению общественности и намерены переголосовать, – заявил пресс-секретарь Ватикана.

Эксперты связывают произошедшее с тайным влиянием Илона Маска на католическую церковь. По слухам, миллиардер – крупный спонсор Ватикана, и имеет право вето на любые важные решения. В настоящее время кардиналы проводят новый конклав, на котором, по прогнозам, будет избран папа римский, «одобренный спонсором и его подписчиками в Х».

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