 

В Подмосковье 230 бригад ремонтируют ЛЭП после снегопада, сопоставимого с ледяным дождем 2011 года

03.05.2025, 12:50, Разное
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По его словам, обрушившиеся под тяжестью мокрого снега деревья повредили линии электропередачи в десятках муниципалитетов, оставив без света тысячи жителей.

«За последние 15 лет это крупнейшая авария в регионе: в ряде случаев мы не восстанавливаем, а фактически строим линии заново», — сказал Пятигор, отметив, что работу осложняет труднодоступность повреждённых участков.

К аварийно-восстановительным работам привлечены порядка 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники, задействовано более 100 автономных источников питания для социальных объектов.

Дополнительные силы групп компаний «Россети» прибудут в Подмосковье 3 мая; персонал переведён на скользящий график, задействованы подрядные организации.

Первоначальный прогноз восстановительных сроков уже скорректирован, поскольку, как рассказали Пятигор, «устранить столь масштабные повреждения быстро физически невозможно». По его словам, энергетики, МЧС и коммунальные службы «мобилизовались максимально» и намерены вернуть электроснабжение «в самые короткие сроки».

Напомним, что в Московской области накануне выпало аномально много снега. Такая погода в регионе зафиксирована впервые за последние 116 лет.


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