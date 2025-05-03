Древние эмоции: как жители Месопотамии выражали свои чувства?

Вопрос о том, как наши эмоции воспринимаются и выражаются, всегда был актуален. Современные исследования показывают, что, несмотря на культурные различия, многие телесные ощущения, связанные с эмоциями, схожи у людей по всему миру. Но как обстояло дело с эмоциями в древних культурах, например, в Месопотамии?

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Недавнее междисциплинарное исследование, проведенное учеными из Хельсинкского университета, дает интересные ответы на этот вопрос. Как сообщает IFLScience, исследователи проанализировали более миллиона слов, записанных на клинописных табличках на древнем аккадском языке, чтобы понять, как древние месопотамцы испытывали и выражали свои эмоции. Статья с результатами исследования опубликована в журнале iScience.

Руководитель проекта, профессор Саана Свард отметила, что в Древней Месопотамии существовало представление о важности различных органов, таких как сердце, печень и легкие. Однако, как показало исследование, восприятие эмоций у древних людей отличалось от нашего. Например, счастье в их представлении ассоциировалось не с сердцем, а с печенью.

«Если вы сравните древнюю месопотамскую телесную карту счастья с современными, то заметите, что они во многом похожи, за исключением яркого акцента на печени», — добавил когнитивный нейробиолог Юха Лахнакоски.

В то время как современный человек может почувствовать гнев в верхней части тела, древние месопотамцы ассоциировали его с ногами, описывая его как «жар» или «ярость». Интересно, что любовь, как и сегодня, выражалась через чувства, но также имела свои уникальные ассоциации с печенью и коленями.

Эти открытия заставляют задуматься о том, как мы можем интерпретировать эмоции, основываясь на текстах, написанных в прошлом. Как подчеркнула Свард, «тексты — это тексты, а эмоции переживаются и ощущаются». Уровень грамотности в древности был значительно ниже, и только ограниченное число людей могло выражать свои мысли письменно, что также накладывает определенный отпечаток на наше понимание эмоциональных переживаний того времени.

Это исследование стало первым, в котором письменные источники Древнего Ближнего Востока были количественно связаны с эмоциями и телесными ощущениями. Методология, разработанная в ходе работы, может быть применена и к другим языкам и культурным контекстам, открывая новые направления для изучения межкультурных различий в восприятии эмоций.

Возможно, в будущем мы сможем лучше понять, как эмоции формировались и воспринимались в разные исторические эпохи и в разных культурах.