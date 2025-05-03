Рупор кремлевской пропаганды: Комбинированная атака на Новороссийск. 03.05.2025

МО РФ сообщило, что за прошедшую ночью над регионами РФ было сбито суммарно 170 дронов противника. Их них 95 сбили у нас над Крымом.

На текущий момент известно о ранении 4 человек в Новороссийске (все гражданские), повреждении дома в Новороссийске и домов в Анапе, а также о повреждение резервуаров для зерна в Новороссийске.

Также над Черным морем ночью сбито 8 крылатых ракет Storm Shadow и 3 ПКР "Нептун".

Кроме того потоплено 14 БЭК.

Противник в апреле очевидно вел накопление дронов, ракет и БЭКов для этих атак (вчера и сегодня) и видимо в ближайшие дни попытается подобным образом атаковать еще пару-тройку раз. Пока что чего то существенного ему достичь не удалось, особенно на фоне ежедневных массированных прилетов "Гераней" (вчера сильно досталось Харькову).

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках